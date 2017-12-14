Саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России

Лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Евросовета Дональда Туска.

«ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России», — заявил Туск.

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Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции в отношении России. При этом американский президент Дональд Трамп дал одобрение на введение очередного пакета ограничительных мер.

Кроме того, председатель Евросовета Дональд Туск заявил о планах ЕС продлить санкции против России.