Саммит ЕС принял решение о продлении санкций против России
Лидеры стран-членов ЕС приняли политическое решение продлить действие экономических санкций в отношении России, передает РИА «Новости» со ссылкой на председателя Евросовета Дональда Туска.
«ЕС единогласно выступает за продление экономических санкций против России», — заявил Туск.
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Ранее сообщалось, что США готовят новые санкции в отношении России. При этом американский президент Дональд Трамп дал одобрение на введение очередного пакета ограничительных мер.
Кроме того, председатель Евросовета Дональд Туск заявил о планах ЕС продлить санкции против России.