Климкин: Украина стала незаменимым союзником для США

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев стал незаменимым союзником для США и всего трансатлантического мира. Об этом он сказал в ходе своего визита в Канаду, передает «Укринформ».

«Поддержка трансатлантическим сообществом Украины, которая является его частью, — абсолютно естественна. Украина стала незаменимым союзником не только США, где мы всегда имели поддержку обеих партий, но и всего трансатлантического мира», — сказал он.

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Климкин также рассказал, что он трижды встречался с президентом США Дональдом Трампом, который «всегда передавал четкий месседж солидарности: мы с вами, украинцы».

«Я воспринимаю этот посыл как полную поддержку Украины и нашей борьбы, как в аспектах безопасности, так и в содействии реформам», — сказал он.

Также Климкин заявил, что для США выгодно передать Киеву вооружение, поскольку взамен Вашингтон получит украинский «опыт борьбы с россиянами».