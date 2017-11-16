В конгресс США внесли резолюцию об импичменте Трампа

Демократы внесли на рассмотрение конгресса резолюцию «об импичменте Дональда Трампа, президента США, за особо тяжкие преступления и проступки». Об этом сообщает RT.

Как отмечается, группа демократов обвиняет Трампа в нарушении нескольких статей Конституции США. В частности, указывается, что он якобы получал деньги от зарубежных политиков через свой отель Trump International Hotel в Вашингтоне.

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Еще одним поводом для импичмента указывается «российское вмешательство» в президентские выборы США 2016 года, после которых Трамп пришел к власти.

Также отмечается, что Трамп своими действиями «препятствовал процессу расследования российского вмешательства».

Ранее сообщалось, что Трамп сделал 1628 недостоверных заявлений за год президентства.