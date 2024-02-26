В Брюсселе фермеры заблокировали Европейский квартал и центральную магистраль

Фермеры заблокировали Европейский квартал и дорогу Рю де ля Луа, которая считается главной магистралью в Брюсселе. Акция протеста началась на фоне встречи министров сельского хозяйства из стран — членов Европейского союза (ЕС) в столице Бельгии, передает ТАСС.

В материале отмечается, что недовольные аграрии пригнали в Брюссель около 150 тракторов. На транспортных средствах можно увидеть плакаты с призывами защитить интересы фермеров.

«Наши фермы — ваш обед», — говорится на одном из таких транспарантов.

По информации агентства, в какой-то момент представители сельскохозяйственной отрасли попытались забросать проезжую часть центральной улицы города навозом. Однако сотрудники правоохранительных органов остановили протестующих аграриев, применив водометы.

Журналисты отметили, что местная полиция тщательно подготовилась к возможным демонстрациям. В частности, в переулках около Европейского квартала были размещены бронемашины и автобусы стражей порядка. Более того, правоохранители перекрыли подходы к расположенной здесь резиденции Совета ЕС.

Протесты фермеров в странах — членах регионального содружества связаны с резким ростом цен на топливо и удобрения. Кроме того, недовольство граждан вызвало ужесточение аграрных норм в ЕС. Подобные действия властей привели к увеличению себестоимости европейской сельскохозяйственной продукции, которая и так едва выдерживает конкуренцию с товарами из других регионов мира.

Ранее польские фермеры при помощи тракторов заблокировали движение грузовиков на границе с Германией.