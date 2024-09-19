Глава ЕК фон дер Ляйен посетит Украину с официальным визитом

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ближайшее время посетит столицу Украины. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

В материале отмечается, что представитель регионального содружества поделилась своими планами в ходе пресс-конференции в Брюсселе. По словам фон дер Ляйен, ее визит в Киев состоится уже 20 сентября.

Ожидается, что в рамках поездки глава ЕК проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. В частности, стороны обсудят подготовку страны к предстоящей зиме.

Также на пресс-конференции фон дер Ляйен анонсировала выделение €160 млн для помощи Киеву. Эти средства направят на поддержание безопасности государства в энергетической сфере.

Как сказала представитель регионального содружества, большую часть суммы — €100 млн — потратят на проведение ремонтных работ и обеспечение Киева возобновляемыми источниками энергии. В свою очередь, оставшиеся €60 млн используют для закупки обогревателей.

19 сентября газета Politico сообщила, что фон дер Ляйен стремится укрепить свою власть в ЕК и сделать неограниченным свой контроль над политикой всего Европейского союза (ЕС). Для этого она полностью искоренила внутреннюю оппозицию из возглавляемого ею органа, пояснили журналисты.

Ранее глава ЕК обвинила ряд европейских политиков в том, что они «мутят воду» в отношении Украины.