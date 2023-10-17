«Ведет себя как королева»: дипломаты ЕС обвиняют фон дер Ляйен в превышении полномочий

Европейские дипломаты обвинили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен в превышении полномочий после ее визита в Израиль, пишет газета Politico. По мнению источников издания, политик собрала вокруг себя небольшую группу подчиненных, с которыми советуется при принятии решений, а точку зрения стран-участниц Евросоюза игнорирует. О других поводах для недовольства фон дер Ляйен и возможных последствиях ее поведения – в материале «Газеты.Ru».

Высокопоставленные чиновники Европейского союза (ЕС) высказали мнение, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен ориентируется только на мнение ближайших советников, не принимает во внимание точку зрения европейских дипломатов и таким образом выходит за пределы должностных полномочий. Об этом написала Politico.

Согласно материалу, фон дер Ляйен сумела провести Европу через пандемию COVID-19 и сохранила единство ЕС на фоне российско-украинского конфликта, чем заслужила расположение своих международных партнеров. Однако в частных беседах дипломаты и сотрудники Европейской комиссии все чаще говорят, что она единолично принимает решения.

Как поездка в Израиль стала проблемой

13 октября фон дер Ляйен приехала в Тель-Авив, что не понравилось европейским дипломатам. Как отметила Politico, глава ЕК выразила солидарность с Израилем, однако не призвала власти страны соблюдать международное право в секторе Газа.

«Официальная позиция Европейского союза по любому внешнеполитическому [вопросу] закрепляется — я повторяю — руководящими принципами», — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи с журналистами в Пекине.

Он уточнил, что внешняя политика ЕС определяется лидерами 27 стран-членов на международных саммитах и обсуждается главами МИД на встречах, проводимых под его председательством.

Европейский депутат и старший член группы «Обновление Европы» президента Франции Эммануэля Макрона Натали Луазо написала в социальных сетях:

«Я не понимаю, какое отношение председатель Комиссии имеет к внешней политике, которая не входит в ее мандат».

В беседе с изданием дипломат ЕС, пожелавший остаться анонимным, заявил, что фон дер Ляйен «все чаще ведет себя как королева».

Коллеги главы ЕК добавляют, что им не понравилось ее поведение во время поездки в Тунис в июле этого года. Там фон дер Ляйен курировала сделку по предоставлению президенту страны Каису Саиду более €1 млрд для помощи в борьбе с нелегальной миграцией. Кроме этого, она не привлекла членов ЕС к обсуждению расследования китайских субсидий на электромобили.

Риски фон дер Ляйен

По мнению авторов статьи, из-за такого поведения фон дер Ляйен рискует своей должностью: в следующем году заканчивается срок ее нахождения на посту. Политик пока не объявляла о решении баллотироваться на еще один пятилетний срок. При этом лидеры Европейской народной партии (крупнейшей наднациональной партии ЕС) уже выразили желание поддержать ее кандидатуру. Несмотря на то, что ни один лидер Европы открыто не осудил поведение фон дер Ляйен, она может лишиться единогласной поддержки.

Официальный представитель ЕК Эрик Мамер заявил, что во время поездки в Израиль фон дер Ляйен представляла комиссию, а не позиции всех 27 стран-участниц:

«Никто не критиковал фон дер Ляйен за поездку на Украину. <...> Она может путешествовать, куда захочет.

Она отправилась в Израиль, чтобы выразить солидарность со страной, которая подверглась неспровоцированному террористическому нападению. Это входит в ее прерогативу».

Анонимный представитель ЕК на это возразил, что подобное поведение характерно для политика в большинстве вопросов, связанных с санкциями и Украиной — она не обсуждает это со всеми, а просто решает. При таком подходе некоторым вопросам не уделяют достаточно внимания в течение длительного периода времени.

За что еще критиковали фон дер Ляйен

В ноябре 2022 года глава ЕК заявила, что Россия должна заплатить за потери украинской стороны, в связи с чем политик предложила использовать для помощи Украине замороженные 300 млрд резервов российского Центрального банка.

При этом она оценила потери Киева в 100 тысяч человек, впоследствии эту часть ее выступления вырезали. Украинская сторона возмутилась произошедшим и не подтвердила цифры.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров после этого подчеркнул, что называть точные цифры могут только главнокомандующий, министр обороны и президент страны.

В начале октября этого года между ЕК и главой Евросовета Шарлем Мишелем возникла размолвка. Об этом писал Spiegel.

В интервью журналу Мишель заявил, что Украина может вступить в ЕС в 2030 году, а также обвинил фон дер Ляйен в превышении полномочий. Например, совет ЕС не принимал участия в обсуждении миграционного соглашения с Тунисом.

Пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста отвергла эти обвинения.