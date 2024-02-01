ЕС одобрил помощь Украине на €50 млрд. Но поставил Киеву условия ЕС предоставит Украине €50 млрд при условии уважения демократических принципов

Все 27 стран — членов ЕС одобрили выделение Украине €50 млрд на ближайшие четыре года. Для финансирования могут использовать в том числе доходы, полученные от замороженных российских активов. Чтобы получить деньги, Украина должна выполнить несколько условий. Среди них — соблюдение демократических принципов и прав человека, включая меньшинства, и верховенство закона. Что еще известно о пакете помощи, который так долго блокировала Венгрия, — в материале «Газеты.Ru».

Деньги для Украины

Лидеры стран — членов Евросоюза (ЕС) на экстренном саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине финансовой помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года. Об утверждении программы сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети X.

«Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные €50 млрд в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета ЕС. Это обеспечивает стабильное, долгосрочное и предсказуемое финансирование Украины», — сказал Мишель.

€33 млрд Киев получит в виде кредитов, €17 млрд — в форме безвозвратной поддержки.

В ЕС допускают, что в последнем случае могут использовать средства, полученные от доходов с замороженных российских активов.

В пресс-релизе Евросовета говорится, что Украина должна выполнить несколько условий, чтобы получить помощь. В случае их невыполнения ЕС оставляет за собой право остановить выплаты.

Основные условия:

поддержка эффективных демократических механизмов, в том числе многопартийной парламентской системы;

верховенство закона;

гарантии соблюдения прав человека, включая меньшинств (на этом требовании настаивала Венгрия).

Киев также обязан принимать меры, чтобы исключить мошенничество, коррупцию и конфликт интересов при использовании помощи. Кроме того, украинский кабмин должен будет разработать конкретный план реформ в госсекторе и экономике. За их выполнение и будут поступать выплаты.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что условия финансирования еще должен утвердить Европарламент на сессии, которая состоится в период с 26 по 29 февраля.

Украина рассчитывает на получение первого транша в размере €4,5 млрд уже в марте. Затем деньги должны перечислять каждый квартал.

Утверждение выплат сейчас не гарантирует, что Украина получит всю сумму. Совет ЕС сможет утверждать и останавливать выплаты «квалифицированным большинством голосов», а также вносить правки к плану, основываясь на предложениях Еврокомиссии. Совет ЕС также имеет право пересмотреть программу.

ТАСС обратил внимание, что Брюссель в 1,5 раза сократил помощь Украине по сравнению с 2023 годом. За прошлый год ЕС выделил Киеву €18 млрд (выплачивали по €1,5 млрд в месяц). Выделение €50 млрд в течение четырех лет означает получение Киевом €1,02 млрд ежемесячно.

Украина рада, в ЕС есть недовольные

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал единогласное решение ЕС. По его мнению, оно «в очередной раз доказывает мощное единство Евросоюза».

«Продолжение финансовой поддержки ЕС для Украины укрепит нашу долгосрочную экономическую и финансовую стабильность, что не менее важно, чем военная помощь и санкционное давление на Россию», — сказал Зеленский.

При этом депутат Европейского парламента Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы, назвал выделение €50 млрд в адрес Украины «плохой новостью» для европейских налогоплательщиков: «Граждане ЕС, включая Австрию, вынуждены отправить Украине еще €50 млрд».

По его словам, «никто не верит», что Украина когда-либо сможет вернуть деньги. Он убежден, что ЕС не хочет искать пути мирного урегулирования кризиса, а также не имеет четкой стратегии по завершению конфликта.

Венгрия сняла вето

Новый пакет помощи удалось согласовать, потому что Венгрия перестала накладывать на него вето. При этом, по данным Reuters, Будапешт по-прежнему блокирует выдачу денег Киеву из бюджета Европейского фонда мира.

Агентство отмечает, что до голосования руководство ЕС и лидеры стран сообщества провели консультации с участием венгерского премьера Виктора Орбана. Там они усилили давление на политика, предложив ему «выбрать сторону» в конфликте России и Украины.

После саммита Орбан объяснил, что согласился на выделение средств Украине, поскольку решение ЕС гарантирует рациональное расходование средств. Кроме того, Венгрия получила гарантии, что средства из европейских фондов, причитающиеся ей, не будут использовать для финансирования Киева.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в начале января заявляла, что ЕК готовила альтернативный проект помощи Украине, если на саммите удастся достичь соглашения. По данным Financial Times, ЕС разрабатывал план подрыва экономики Венгрии, если она продолжит сопротивляться выделению финансирования.