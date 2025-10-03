«Ее минусы можно долго перечислять». Уберут ли Урсулу фон дер Ляйен из политики?

6 октября Европарламент рассмотрит два вотума недоверия главе Еврокомиссии, обвиняемой в том, что она продвигает собственные интересы на занимаемом посту. Это уже вторая попытка заставить Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку в 2025 году. Поменяется ли председатель ЕК и как эти голосования отразятся на помощи Украине — в материале «Газеты.Ru».

Сразу два запроса от фракций «Патриоты за Европу» и «Левые» по вотуму недоверия главе Еврокомиссии будут рассмотрены Европарламентом (ЕП) в ходе пленарной сессии 6 октября в Страсбурге. Об этом сообщила представитель ЕП Дельфин Колар. На той же неделе, 9 октября, состоятся голосования по данным делам.

«Два предложения будут представлены в понедельник, после чего последует выступление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а затем последует выступление представителей политических групп», — сообщила Колар.

Оба запроса были поданы 11 сентября, после ежегодного обращения фон дер Ляйен о положении Европейского союза. Это уже вторая попытка в этом году заставить политика уйти в отставку. Первый вотум недоверия против председателя Еврокомиссии был инициирован в июле и стал первым за более чем 10 лет.

По мнению издания Politico, тот факт, что новый вотум недоверия был инициирован всего спустя три месяца говорит о «неоднородности состава Европарламента и беспрецедентном уровне разобщенности», а также подчеркивает растущее недовольство работой самой фон дер Ляйен не только в Брюсселе, но и во всей Европе.

«Оппозиционные настроения растут, но скорее всего центристские законодатели предпочтут стабильность отставке фон дер Ляйен. Две группы, инициировавшие вотумы недоверия обвиняют главу ЕК в ослаблении Евросоюза, отсутствии прозрачности, недальновидности торговых соглашений с США и Латинской Америкой, а также критикуют ее заявления относительно войны в Газе», — говорится в материале Politico.

Либеральная группа «Обновление Европы» и левоцентристская партия «Социалисты и демократы» уже заявили, что не будут поддерживать вотум недоверия, и это скорее всего даст фон дер Ляйен временную передышку.

Европейский парламент состоит из 719 депутатов, чтобы фон дер Ляйен была отстранена от власти, две трети депутатов должны проголосовать против нее. В общей сложности «Патриоты» и «Левые» имеют 158 депутатов, поэтому для одобрения вотума им потребуется значительная поддержка.

Помощь продолжится

Несмотря на то, что Урсула фон дер Ляйен действительно все менее популярна даже среди центристских партий, вряд ли сейчас ей будут объявлять вотум недоверия. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

«Мне кажется, что сейчас Европарламент занят другими вопросами и пока им не выгодно менять Урсулу фон дер Ляйен на кого-то другого. Им нужно решать задачу финансовой консолидации Европейского союза и отправки американского оружия на Украину. Кроме того, если фон дер Ляйен объявят вотум недоверия, то это может вызвать излишнее возбуждение со стороны граждан стран ЕС, которые пойдут дальше и осудят не только ее одну, а всю политику Евросоюза», — пояснил политолог.

Евробюрократы и фон дер Ляйен, несмотря ни на какие протесты простых граждан, будут пытаться реализовывать свои глобальные космополитические проекты, в том числе продолжать финансировать Украину для противостояния с Россией. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил политолог Константин Блохин.

«Бюрократическая верхушка Евросоюза поддерживает Украину и генерирует антироссийские санкции, но при этом страдают обычные люди, а не те, кто принимает решения. Отсюда и такая ненависть к фон дер Ляйен и стремление ее убрать. Однако вряд ли даже ее уход поможет остановить эту политику», — сказал политолог.

Большая часть западных элит откровенно русофобская, а людей, которые готовы адекватно смотреть на ситуацию ради процветания собственных стран, становится все меньше, добавил Блохин.

«Конечно, есть целые страны, как например, Венгрия и Словакия, которые готовы идти против общепринятой позиции и призывать к здравому смыслу. Однако их никто не слушает, а политиков обвиняют в подыгрывании Кремлю. Поэтому даже с уходом фон дер Ляйен помощь Украине не прекратится», — заключил эксперт.

Нет альтернативы

Урсула фон дер Ляйен безусловно далеко не самый популярный политик в Евросоюзе, чье имя тесно связано со многими скандалами, но сейчас убрать ее с поста просто не смогут, так как альтернатив ее кандидатуре нет. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«На сегодняшний день нет кандидатуры, которая могла бы потенциально заменить фон дер Ляйен в качестве главы Еврокомиссии, просто нет у них ярких системных политиков. Да, к ней есть серьезные претензии, которые тянутся еще с ковидных времен. У нее непростые отношения с президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Мерцем. Она действительно смогла наладить переговорный процесс с США и Китаем. В общем-то ее минусы можно долго перечислять, но альтернатив пока просто нет», — сказал политолог.

Кроме того, утвердить главу ЕК — это сложный вопрос, который надо согласовать между всеми странами-участницами, сам процесс вынесения вотума недоверия также потребует много времени, а этим заниматься никто особо не хочет, добавил Топорнин.

«Да и если выносить вотум недоверия главе Еврокомиссии, то в отставку придется отправлять всю Еврокомиссию, а потом вновь запускать процесс выборов во всех странах Европы. Ну никто этого сейчас делать не захочет, в ЕС много других проблем, которые требуют сиюминутного решения», — заключил Топорнин.

Безысходность нынешнего положения понимают и внутри Еврокомиссии. Так, один из депутатов Европарламента от Социалистической партии на условиях анонимности заявил Politico, что «Урсула — дрянь, но никого лучше у нас нет». Публично чиновник продолжает поддерживать фон дер Ляйен, потому что ее отстранение может ввергнуть ЕС в «беспрецедентный кризис».