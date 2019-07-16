«Будут строгие санкции»: кто вы, фрау фон дер Ляйен?

Новой главой Европейской комиссии стала соратник канцлера Германии Ангелы Меркель Урсула фон дер Ляйен. Кандидатура фон дер Ляйен была утверждена большинством голосов депутатов Европейского парламента. Главным вызовом для нее станет поиск баланса между сторонниками и противниками интеграции ЕС.

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Кандидатура фон дер Ляйен была утверждена 383 голосами депутатов Европейского парламента, это на 9 голосов больше, чем требовалось при голосовании. При этом новый глава Европейской комиссии получила меньше голосов, чем ее предшественник на этом посту Жан-Клод Юнкер.

Кандидатуру новой главы Европейской комиссии, которая станет первой женщиной на этом посту, поддержали в основном центристы и либералы. Против выступили представители «зеленых», а также правых националистов. Британский депутат-националист Нейл Фарадж назвал фон дер Ляйен «фанатиком», которая исповедует «коммунистические» взгляды и хочет построить Европейскую армию.

В ответ на эту реплику Фараджа фон дер Ляйен парировала: «Мы сможем справиться без вас».

В этом был намек на то, что британскому политику осталось недолго пребывать в Брюсселе. После выхода Британии из ЕС осенью этого года парламент Евросоюза также покинут и его депутаты.

На одном из ключевых постов в ЕС новый председатель будет определять направления работы комиссии и сможет инициировать принятие законов, обязательных для всех стран-членов союза.

В речи перед своим утверждением политик заявила, что собирается на своем посту укреплять «верховенство закона».

«Мое первое обязательство в качестве президента комиссии будет заключаться в создании нового механизма, посредством которого независимые эксперты будут постоянно контролировать все страны ЕС. Там, где есть доказательства нарушения правопорядка, будут применяться строгие санкции», — сказала она.

Врач по образованию, Урсула фон дер Ляйен занимала различные должности в правительстве Германии, в том числе пост министра труда и социальных вопросов. В 2013 году стала первой в истории страны женщиной — главой оборонного ведомства. До этой должности она была министром труда и социальных вопросов.

Политик принадлежит к партии Христианский демократический союз канцлера Ангелы Меркель. Фон дер Ляйен считается близким к нынешнему канцлеру человеком, однако ее выдвижение на пост вызвало критическую реакцию со стороны партнеров Меркель по правящей коалиции. Социал-демократы даже издали манифест, направленный против ее кандидатуры, в котором назвали ее «ненадежным кандидатом». Партия считала, что Германия должна поддержать другую кандидатуру — экс-главу МИД Нидерландов Франса Тиммерманса, однако Меркель посчитала иначе.

В Германии фон дер Ляйен нередко критиковали, пока она находилась на посту руководителя оборонного ведомства. Как отмечает обозреватель Financial Times Вольфгант Мюнхау, во времена руководства фон дер Ляйен бундесвер «превратился в одну из самых недофинансируемых армий».

Однако германист Айнура Асакеева отмечает, что Урсулу фон дер Ляйен «считают очень сильным и властным политиком», а это позволяло ей оставаться достаточно эффективным главой германского оборонного ведомства и управлять одной из самых боеспособных армий НАТО. Кроме этого, напоминает эксперт, после прихода к власти в США Дональда Трампа именно ей пришлось совершить первый визит в Вашингтон для налаживания диалога с новой администрацией.

Стоит отметить, что выдвижение фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии вызвало дискуссии не только в Германии. Как писала Die Welt, московская пресса назвала ее выдвижение «внушающим опасения». В России, констатировало издание, не считают, что фон дер Ляйен станет легким партнером, с которым можно будет выстроить диалог.

Политик действительно неоднократно достаточно жестко высказывалась о России, при этом корни ее семьи тесно связаны с Российской империей: прапрадедушка отца фон дер Ляйен — Людвиг Кноп, известный фабрикант, получил дворянский титул из рук русского царя Александра II.

«У меня есть подозрение, что нелюбовь к России у фон дер Ляйен связана возможно с революцией в России и потерей больших денег членами ее семьи», — говорит «Газете.Ru» германист Айнура Асакеева, которая была хорошо знакома с отцом нового главы ЕК, премьер-министром Нижней Саксонии Эрнстом Альбрехтом. «Мне запомнилась очень скромная обстановка в доме, заваленном детскими куклами его выросших детей», — рассказывает Асакеева.

Во главе Европейской комиссии фон дер Ляйен придется иметь дело с Европой, которая превратилась в площадку острых и порой радикальных противоречий: усиливаются настроения против единой Европы, а также ожидается скорый выход из ЕС Великобритании. В связи с этим на новой должности главу ЕК ожидает немало вызовов.

«Председатель Еврокомиссии — фигура важная, но всего она не решает. Для повышения влияния будет нужна готовность стран-членов к углублению интеграции, а в этом отношении есть разные подходы. Для популистов некоторых стран Урсула как немецкий политик, даже безотносительно ее деятельности, будет как красная тряпка для быка. Я бы сказал, что для ЕС эта смена караула вряд ли станет поворотной. Продолжатся поиски баланса между сторонниками и противниками углубления интеграции примерно в той же зоне, в которой это происходило до сих пор», — говорит «Газете.Ru» заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

Однако, возможно, для того чтобы сгладить противоречия в новой Европе, понадобится именно Урсула Фон дер Ляйен, которая представляет собой полную противоположность уходящему главе ЕК Жан-Клоду Юнкеру. Бывший премьер Бельгии, обаятельный Юнкер, был известен своим эксцентричным поведением, которое часто вызывало улыбку у многих в ЕС. В новых условиях политической турбулентности союзу уже совсем не до улыбок.