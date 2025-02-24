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Глава Еврокомиссии приехала в Киев

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Евросовета Антониу Кошта приехали в Киев в ходе запланированного визита. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» в Telegram-канале.

По данным канала, на Украине пройдет встреча лидеров государств-союзников, в ходе которой будут подняты вопросы мирного урегулирования и рассмотрены гарантии безопасности.

До этого издание Politico писало, что лидеры некоторых государств и европейские политики планируют посетить Киев 24 февраля для обсуждения гарантий безопасности и чтобы выразить поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

О планах посетить с визитом украинскую столицу уже рассказал премьер-министр Испании Педро Санчес. Издание уточнило, что Дания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Эстония, Польша, Хорватия, Бельгия, Нидерланды, Германия, Ирландия не ответили на запрос о возможном участии своих политиков во встрече. В Чехии заявили, что ее лидер не приедет.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что страны «Большой семерки» (G7) планируют в документе, который будет представлен 24 февраля, призвать к созданию долгосрочного и справедливого мира на Украине с обеспечением безопасности для Киева.

Ранее Маск заявил, что украинцы презирают Зеленского.

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