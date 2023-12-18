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Страны ЕС выбросили вакцины от коронавируса на €4 млрд

Politico: страны ЕС выбросили 215 млн доз вакцины от COVID-19 на €4 млрд

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Tatyana Makeyeva/Reuters

Страны Европейского союза (ЕС) выбросили 215 миллионов доз вакцины от коронавирусной инфекции (COVID-19) на сумму около €4 млрд. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что с 2020 года, когда разными странами были одобрены первые вакцины против COVID-19, в Евросоюзе в общей сложности закупили 1,5 миллиарда доз препаратов — более трех на каждого жителя.

По данным Politico, страны ЕС отказались в среднем от 0,7 дозы на каждого жителя. Больше всего вакцин использовала Эстония — 1,1 дозы вакцины на одного жителя. Лидером по количеству уничтоженных вакцин стала Германия (83 миллиона доз).

В начале ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в этом сезоне россиянам не предлагают вакцинироваться от COVID-19, так как специалисты посчитали, что сейчас риски получить осложнения после инфицирования стали ниже. Также Попова отметила всплеск заболеваемости COVID-19 в России, что говорит о начале новой волны эпидемии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России разрешили прививать обновленным «Спутником лайт».

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