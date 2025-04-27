«Рыба гниет с головы». Фон дер Ляйен обвинили в провалах Евросоюза

Высокопоставленные европейские чиновники все чаще называют главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен «токсичной». Они рассматривают вариант с ее отставкой: по их мнению, политику ЕС во многом определяет именно фон дер Ляйен, а ее возможный уход смог бы «разблокировать» многие процессы в объединении. Не устраивают дипломатов и отношения с США и Россией — в их провале также обвиняют главу Еврокомиссии.

Урсула вызвала недовольство

Внешнеполитические отношения ЕС переживают кризис, сообщило издание Die Weltwoche. На западе обострился торговый спор с США, а на востоке продолжается ухудшение отношений с Россией из-за поддержки Украины. Не самые лучшие отношения и с Китаем — во всем этом отчасти виновата глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, и высокопоставленные чиновники рассматривают вариант с ее отставкой, чтобы перезапустить работу союза, отметили журналисты.

«ЕС находится в удручающе плохом состоянии. В любом нормальном государстве уже задались бы вопросом, является ли руководство по-прежнему подходящим. Но ЕС — это не государство, и уж точно не нормальное. Тем не менее, в дипломатических кругах говорят, что высокопоставленные чиновники ЕС все чаще считают фон дер Ляйен токсичной. Отставка может разблокировать многое. Изменения в верхах, по крайней мере, открыли бы возможность для того, чтобы европейская политика снова стала более разнообразной и открытой — в сторону Запада и в сторону Востока», — отметили авторы статьи.

Рыба гниет с головы, добавили они, а головой ЕС назвали именно фон дер Ляйен.

Ей припомнили поддержку бывшего президента США Джо Байдена, «тенденции к сверхслежке» внутри Евросоюза, а также «продолжающуюся борьбу с демократией» — евродипломаты не перестают угрожать Венгрии лишением права голоса. Издание напомнило и о махинациях с вакцинами от коронавируса во время пандемии коронавируса.

Не складываются у Урсулы фон дер Ляйен отношения и с новым главой Белого дома. Встретиться удалось лишь на вчерашних похоронах папы Римского Франциска. Однако полноценной встречи с Трампом не получилось: политики лишь перекинулись парой фраз, а сам разговор занял не более минуты.

«С момента своего возвращения в Овальный кабинет Трамп подрезал леди из ЕС. Ни телефонного звонка, ни встречи <…> Серьезное оскорбление для амбициозного топ-европейца», — добавили журналисты.

Махинации с вакциной

Урсула фон дер Ляйен с начала 2021 года заключила от имени Евросоюза несколько контрактов на поставки более 3 млрд доз вакцин от ковида с шестью западными производителями. Первый контракт подписали с Pfizer. Глава ЕК согласовывала условия сделки с руководством компании по СМС еще до того, как завершились клинические испытания вакцины. Об этом стало известно общественности, активисты и чиновники потребовали предать гласности эту переписку, однако фон дер Ляйен заявила, что «случайно утратила» ее.

Год назад материалы уголовного расследования бельгийских прокуроров в отношении главы ЕК передали в прокуратуру Евросоюза. Первое заседание прошло в мае 2024-го, суд Льежа подтвердил, что дело нельзя передавать Европейской прокуратуре, созданной по инициативе самой главы ЕК ввиду конфликта интересов. Второе заседание, намеченное на 6 декабря прошлого года, фактически сорвалось из-за демарша прокуратуры ЕС, отправившей встречный запрос об иммунитете фон дер Ляйен.

Все завершилось 20 января, когда суд в Льеже признал уголовное дело против главы ЕК неприемлемым.

«Адвокат Венгрии Дени Филипп, с которым мы связались, не исключил возможности подачи апелляции в Кассационный суд или подачи новой жалобы в Брюссель. Признав жалобы неприемлемыми, другие аспекты дела, подлежащие рассмотрению, также исключаются»,

— сообщило издание L-Post.

Отношения с Россией

Урсула фон дер Ляйен с начала спецоперации заявляла о поддержке Украины и призывала к давлению на Россию. В марте 2025-го она сообщила о намерении ЕС задействовать все финансовые рычаги для перевооружения континента «из-за враждебности РФ».

«[Президент России Владимир] Путин снова и снова доказывает, что он враждебный сосед. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она призвала восполнить пробелы в снабжении Украины оружием и предоставить стране «надежные гарантии безопасности».

Чуть ранее она объявила о «эре вооружения Европы». Фон дер Ляйен предложила «мобилизовать» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет для поддержки Украины, а затем «взять больше ответственности» за безопасность в регионе. Глава ЕК объяснила, что указанная сумма способна трансформировать ЕС в мощный «оборонный союз».