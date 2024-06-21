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Орбан придумал прозвище главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен

Премьер Венгрии Орбан назвал фон дер Ляйен прислужницей вельзевула Вебера

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Bernadett Szabo/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «девочкой-прислужницей» по сравнению с «вельзевулом» — главой Европейской народной партии (ЕНП) Манфредом Вебером. Об этом пишет РИА Новости.

По словам премьера, Вебер является давним противником Венгрии. Так, еще в 2018 году он выступил с инициативой лишить страну права голоса после того, как возглавляемая Орбаном партия «Фидес — Венгерский гражданский союз» помешала главе ЕНП возглавить Еврокомиссию.

«По сравнению с ним Урсула фон дер Ляйен — девочка-прислужница», — сказал Орбан в эфире радио Kossuth.

По его словам, Вебер «сыграл роль вельзевула» для ЕС — при нем «политика Брюсселя стала ошибочной и испортилась». Венгерский премьер добавил, что коалиция из либералов, левых и ЕНП пытается «втянуть Европу в войну».

9 июня пресс-служба Европарламента сообщила, что первое место на выборах заняла ЕНП. Она получила в парламенте регионального содружества 181 место из 720.

Ранее в России опубликовали документы о нацисте, помилованном отцом председателя Еврокомиссии.

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