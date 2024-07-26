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ЕК перевела Украине €1,5 млрд из доходов от активов РФ

Фон дер Ляйен: ЕК выделила Киеву на оружие €1,5 млрд из доходов от активов РФ

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MICHAEL BUHOLZER/Reuters

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X заявила, что ЕК перевела €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ на закупки оружия для Украины.

«Сегодня мы перевели €1,5 млрд доходов от иммобилизованных активов России на нужды обороны и восстановления Украины», — написала она.

22 июля верховный представитель Еврокомиссии по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что первый транш средств от экспроприации доходов от замороженных активов РФ на сумму €1,4 млрд будет перечислен Еврокомиссии в первую неделю августа.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия жестко ответит в случае транша ее активов Украине. По ее словам, по каждому пункту в межведомственном формате будет приниматься решение об ответе.

Ранее ЕС предложил два варианта заморозки российских активов.

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