Главе Еврокомиссии грозит вотум недоверия из-за скандала вокруг закупок вакцин от COVID-19

Главе Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия из-за скандала с закупками вакцин от COVID-19 во время пандемии. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Крайне правые депутаты Европарламента утверждают, что они обеспечили достаточную поддержку своему ходатайству с требованием об отставке всего состава Еврокомиссии после того, как суд Евросоюза вынес решение против фон дер Ляйен по делу о переписках с руководителем фармкомпании.

14 мая Европейский суд юстиции признал главу Еврокомиссии ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах.

Обвинения против нее выдвинула газета The New York Times, заявив, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС на более чем €30 млрд. Однако запретила журналистам публиковать эти СМС-сообщения.

Ранее в Германии призвали ввести санкции против фон дер Ляйен.