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В Германии призвали ввести санкции против фон дер Ляйен

BZ: глава ЕК фон дер Ляйен заслужила санкции за махинации с вакциной
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Странам ЕС следует ввести санкции против главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен за ее дестабилизирующую деятельность против всего объединения в отношении журналистов. Об этом заявил корреспондент издания Berliner Zeitung.

По его мнению, против фон дер Ляйен следует ввести санкции, поскольку она использует свою власть, чтобы скрывать от общественности документы о махинациях с вакцинами.

До этого политолог Александр Рар заявил, что у фон дер Ляйен немало врагов в органах власти Евросоюза, поэтому скандал с вакцинами от COVID-19 может окончательно испортить ее репутацию. Также не исключено, что последуют призывы к ее отставке.

14 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021-2023 годах.

Обвинения против главы ЕК выдвинула газета The New York Times, заявив, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с гендиректором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС на более чем €30 млрд. Однако запретила журналистам публиковать эти СМС-сообщения.

Ранее в ЕК раскрыли шесть «постоянных структурных проблем» ВПК Европы.

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