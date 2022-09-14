«Отправьте эти счета в Москву!» Глава ЕК переложила ответственность за дорогое электричество на Россию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ответ на критику со стороны Европарламента из-за цен на электроэнергию и газ в странах Евросоюза предложила недовольному депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву. Ранее Bloomberg писал, что фон дер Ляйен должна «четко и ясно» разъяснить жителям ЕС перспективы грядущей зимы на фоне энергетического кризиса. Тем временем, счета за газ в ЕС выросли в 10 раз в сравнении с допандемийным уровнем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после критики ряда депутатов Европарламента на фоне роста цен на электроэнергию и газ в ЕС перевела всю ответственность на Россию и предложила депутату от Франции Манон Обри отправить счета за электричество в Москву. Ранее французский депутат продемонстрировала главе ЕК значительно выросшие счета за газ и электричество, которые ей прислали избиратели.

Обри в ходе дебатов в Страсбурге заявила фон дер Ляйен, что «нынешний кризис все переживают в Европе по-разному», и пока энергетические компании получают сверхдоходы «при попустительстве Еврокомиссии», некоторым французам приходится выбирать — оплатить счета или купить продукты.

Фон дер Ляйен ответила на критику Обри и заявила, что причина роста цен кроется в действиях России.

«Счета, которые вы нам продемонстрировали, по-французски это действительно можно назвать «невыносимым». Это правда, но знаете что — отправьте эти счета в Москву!» — ответила на критику депутата фон дер Ляйен.

Также глава ЕК заявила, что стоимость газа в ЕС выросла в 10 раз по сравнению с допандемийным уровнем.

«Цены на газ выросли более чем в 10 раз по сравнению с периодом до пандемии. Но европейцы отважно отвечают на эту ситуацию», — сказала фон дер Ляйен.

Она также сообщила, что газохранилища стран ЕС заполнены на 84%, однако этого недостаточно, чтобы стать независимыми от российских энергоносителей. Она призвала бороться с «манипуляциями на газовом рынке» и обратилась к странам ЕС с призывом снижать энергопотребление.

В Кремле неоднократно отвергали обвинения ЕС в манипуляциях ценами на газ. Так, 4 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что отказ Европы от сервисного обслуживания оборудования газопровода «Северный поток» — это вина принимавших решения о санкциях «горе-политиков, которые заставляют своих граждан умирать от инсультов из-за счетов за электроэнергию, причем после похолодания ситуация станет еще хуже». Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цены на энергоносители поползли вверх из-за политики Запада.

«Зима потребует жертв»

13 сентября журналист издания Bloomberg Лайонел Лорен призвал фон дер Ляйен «четко и ясно» рассказать жителям ЕС, что их ждет тяжелая зима, которая потребует от них жертв при любом развитии энергетического кризиса.

«Фон дер Ляйен должна четко и ясно сказать гражданам, что зима потребует жертв и что потребление энергии придется снизить на 10-15%. А еще она должна заявить им, что страны — члены Евросоюза сделают все возможное, чтобы разделить издержки и максимально увеличить поставки из нероссийских источников», — заявил Лорен.

Автор отметил, что главе ЕК предстоит проверка лидерских качеств для восстановления доверия европейцев к властям ЕС. По его мнению, уровень доверия населения к политическим «тяжеловесам» вроде экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона крайне низок, поэтому у фон дер Ляйен есть возможность воспользоваться этим.

«Чтобы принимать такие решения, требуется сильное политическое руководство, которого нет, потому что голоса тяжеловесов типа Ангелы Меркель и Марио Драги уже не слышны, а Олафа Шольца и Эммануэля Макрона слушают без внимания. У фон дер Ляйен есть шанс заполнить образовавшуюся брешь, но она должна без стеснений объявить «чрезвычайное положение» в масштабах всего ЕС», — уверен автор.

Журналист также добавил, что это разделение издержек приведет к отмене ранее принятых решений. Например, Германии придется продлить работу АЭС, так как Евросоюзу важны «все до последнего» источники энергии, чтобы не оставить заводы и домохозяйства вовсе без отопления.

Сверхдоходы энергетиков

13 сентября Еврокомиссия решила не устанавливать предельную цену на российский газ, однако настаивает на введении налога на «избыточную прибыль» энергетических компаний. Также власти ЕС хотят ограничить доходы производителей электроэнергии — сверхприбыль будет направлена на помощь потребителям. Еврокомиссия намерена до конца сентября созвать экстренное заседание для выработки мер по выходу из энергетического кризиса.

Уже 14 сентября ЕК внесла официальное предложение снизить электропотребление на 10% до 31 марта 2023 года и на 5% в часы пикового потребления. Отмечается, что сокращение потребления энергии будут рассчитывать исходя из средних показателей этого периода за последние пять лет.

Кроме того, Еврокомиссия предложила ввести временный «потолок» на прибыль энергетических компаний с низкой себестоимостью электрогенерации.

«Потолок» предлагается установить на уровне €180 за МВт·ч, в том числе для производителей угольной, атомной и возобновляемой электроэнергии, которые «поставляют электричество в сеть по цене ниже уровня цен, определяемого более дорогими поставщиками» (к примеру, газовыми или мазутными ТЭС).

«Эти компании с низким уровнем себестоимости энергии получают чрезмерные прибыли при относительно стабильных издержках производства, тогда как дорогие газовые электростанции задирают цены вверх», — пояснили в Еврокомиссии.

В ЕК отметили, что сверхдоходы предлагается направлять на потребителям, чтобы помочь им оплачивать счета.