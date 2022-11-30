«Россия должна заплатить». Еврокомиссия заявила о гибели 100 тысяч украинских военных

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила в качестве компенсации направить Украине замороженные 300 миллиардов резервов российского Центрального банка. Она оценила ущерб, «понесенный Украиной», в 600 миллиардов евро. А также заявила о том, что во время спецоперации РФ на Украине погибли более 20 тысяч мирных жителей и около 100 тысяч военнослужащих ВСУ. Однако пресс-секретарь Владимира Зеленского назвал данные о потерях «чувствительными» и подчеркнул, что говорить о них могут только первые лица Украины. Вскоре после этого кадры, где глава ЕК говорит о количестве жертв СВО, вырезали из видеоролика.

«Россия должна заплатить»

Урсула фон дер Ляйен сделала заявление, в котором осудила военную спецоперацию России на Украине и предложила направить замороженные российские активы Киеву. Видео ее выступления опубликовано на сайте Еврокомиссии.

«Вторжение России на Украину принесло смерть, разрушения и невыразимые страдания <...> По оценкам, на данный момент были убиты более 20 000 гражданских лиц и 100 000 украинских военных», — сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, «Россия должна заплатить» за военную спецоперацию. Поэтому Еврокомиссия, «продолжая поддерживать Международный уголовный суд», предлагает создать специализированный суд» при поддержке ООН «для расследования и судебного преследования преступлений» России.

Позже фрагмент о потерях Украины исчез из записи речи Урсулы фон дер Ляйен. В Еврокомиссии это объяснили ошибкой: 100 тысяч человек должно было обозначать число убитых и раненых.

Директор по политическим коммуникациям ЕК Дана Спинант заявила в соцсетях, что приведенные главой Еврокомиссии данные включают и раненых.

«Спасибо тем, кто указал на неточность по цифрам в предыдущей версии этого видео. Использованная оценка из внешних источников должна касаться потерь, то есть как погибших, так и раненых, и должна показать жестокость России», — сказано в сообщении Даны Спинант.

Украинская сторона не подтвердила подобную статистику. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров ранее назвал информацию о погибших «чувствительной» и заявил, что называть точные цифры могут только главнокомандующий, министр обороны и президент страны.

Глава Еврокомиссии отметила, что организация готова приступить к работе с международным сообществом, чтобы «заручиться максимально широкой международной поддержкой для этого специализированного суда».

«Россия также должна заплатить финансово за разрушения, которые она вызвала. Ущерб, понесенный Украиной, оценивается в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине ущерб и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она предложила в ближайшее время создать структуру для «управления этими средствами и их инвестированием», а затем «использовать вырученные средства для Украины».

«И как только санкции будут сняты, эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, причиненный Украине. Мы будем работать над международным соглашением с нашими партнерами, чтобы сделать это возможным. И вместе мы можем найти законные способы добраться до этого», — пообещала глава ЕК.

Замглавы МИД России Александр Грушко в беседе с РИА Новости назвал выступление Урсулы фон дер Ляйен «очередной попыткой «своровать» российские активы».

«Вся эта лихорадочная деятельность ЕК направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам», — сказал Грушко.

Резолюция Генассамблеи ООН

В середине ноября Генеральная ассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о репарациях Украине со стороны России. В частности, документ предусматривает формирование «международного реестра», в который будет вноситься информация об ущербе, потерях или вреде Украине, которые нанесла Россия.

За резолюцию проголосовали 94 страны. Против выступили 14 государств. Среди них Россия, Китай, Белоруссия, КНДР, Иран и Сирия. Еще 73 страны воздержались от голосования.

14 ноября постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что попытка создать через Генассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна.

«У нас нет сомнений, откуда будут черпаться средства для так называемого возмещения ущерба. Запад всеми силами пытается придать своим действиям хотя бы какую-то видимость легитимности, чтобы начать тратить замороженные, а, по сути, украденные у Российской Федерации суверенные активы стоимостью в сотни миллиардов долларов», — уверен дипломат.

По его мнению, западным странам «уже давно очень хочется их разморозить». Он считает, что эти государства не намерены возвращать активы «законному владельцу», как и «тратить их на помощь Украине». Напротив, убежден Небензя, они хотят направить деньги на «финансирование своих постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданные вооружения».

«Тем самым Запад хочет продлить и еще больше усугубить конфликт, планируя использовать для этого российские деньги. Соответствующее решение Генассамблеи необходимо ему как ширма для этого неприкрытого грабежа. Такое развитие событий приведет лишь к усилению напряженности и нестабильности во всем мире», — заключил он.

Подсчеты Украины

Накануне президент Украины Владимир Зеленский во время представления заявки Одессы на проведение «Экспо-2030» заявил, что на восстановление Украины понадобится более $1 трлн.

По его словам, сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении над регионами, городами или предприятиями страны.

11 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на заседании правительства, что на восстановление энергетической инфраструктуры страны потребуется более $200 млн.

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что потери России в СВО составили 5937 человек. По его данным, за тот же период времени ВСУ потеряли более 100 тысяч человек — 61 207 погибшими и 49 368 ранеными.