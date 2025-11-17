На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан сравнил финансирование Украины с помощью алкоголику ящиком водки

Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Новое предложение главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о финансовой поддержке Украины — как попытка оказать помощь алкоголику еще одним ящиком водки. Таким мнением поделился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.

По его словам, фон дер Ляйен предлагает увеличить финансирование страны, в которой, как оказалось, «мафия выкачивает деньги» европейских налогоплательщиков.

«Председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей. Все это немного напоминает попытку помочь алкоголику, отправив ему еще один ящик водки», — говорится в сообщении.

Орбан подчеркнул, Венгрия пока еще «не утратила здравый смысл», поэтому не окажет поддержки предложения фон дер Ляйен.

17 ноября Урсула фон дер Ляйен направила письмо членам ЕС, в котором говорится, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов. Глава Еврокомиссии заверила Бельгию, что в этом случае она «не останется одна перед лицом ответных мер со стороны Кремля». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ раскрыли прогнозы Фон дер Ляйен по срокам завершения конфликта на Украине.

Новости Украины
