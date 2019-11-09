«Я думаю о России»: глава ЕК призвала Европу к «языку силы»

Европа должна снова стать сильной и жесткой в отстаивании своих интересов и в ответах на вызовы, особенно в том, что касается сферы безопасности – заявила будущая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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Речь главы ЕК была произнесена на конференции Фонда Конрада Аденауэра в Берлине, который выступает, в частности, за укрепление европейской интеграции, передает РИА «Новости».

«Мягкой силы одной сегодня больше не хватает. Если мы, европейцы, хотим утверждать свое видение в мире, Европа должна также выучить язык силы», — выразила уверенность европолитик, призвав «наращивать мускулатуру в политике безопасности».

Кроме того, Урсула фон дер Ляйен признала, что Россия и США являются сильными факторами, определяющими политику Европы. По ее словам, российские власти стремятся заполнить каждое пространство, «любой вакуум», которое оставляют после себя США. Она также отметила, что Кремль якобы стремится пересмотреть установленные Евросоюзом границы, передает ФАН.

«Сегодня мы должны признать, что наше самодовольство было наивным: я думаю при этом о России», — добавила глава ЕК.

Двумя месяцами ранее Урсула фон дер Ляйен обозначила перед еврокомиссаром по вопросам расширения Ласло Троксаньи задачу по ускорению ассоциации с Украиной, а также с Грузией.

По словам главы Еврокомиссии, Троксанье, кроме соглашения об ассоциации, также нужно будет в ускоренном режиме реализовать создание всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдавией.

Кроме того, она заявила, что ЕС надо будет стремиться к углублению отраслевого сотрудничества с этими странами, передает НСН.

Чуть ранее глава ЕК заявляла о важности ведения диалога с Москвой не без привычных оговорок.

«Россия — наш сосед и всегда будет нашим соседом. <...> Мы всегда должны быть готовы вступить в диалог, но есть принципы, которых мы придерживаемся, такие как соблюдение международного права и принципы международного порядка, основанного на правилах», — говорила она.

В августе нынешнего года стало известно, что государства Евросоюза используют «серые схемы» финансирования признанных нежелательными на территории России некоммерческих организаций или НКО, имеющих статус иностранного агента.

Об этом на заседании временной комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ заявила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Людмила Бокова.

По ее словам, в рамках работы комиссии эксперты анализируют деятельность прозападных НКО, которые «определенным образом получали финансирование из-за рубежа».

«Очевидно, что сегодня существуют и другие, так называемые «серые схемы» финансирования опекаемых НКО, а именно ведется финансирование как бы стороннего российского учреждения либо физического лица. Результат — попытка навязать не только правоохранительным органам, но и правозащитникам свою повестку», — сказала парламентарий.

Бокова назвала «забавным» тот факт, что в некоторых зарубежных источниках правозащитники, получающие финансирование по таким схемам, напрямую называются «давними партнерами». Сенатор заявила, что финансирование различных российских организаций, в том числе признанных нежелательными, продолжается в основном со стороны дипломатических представительств ЕС.

В качестве примера она привела опубликованный в июне — за месяц до беспорядков в Москве — финансовый отчет о грантовой поддержке со стороны Еврокомиссии, из которого следует, что грантополучателем ЕК является российская организация, имеющая тот же адрес, что и НКО, ранее признанная иностранным агентом.

«Сумма гранта составляет 645 тысяч евро или 48 млн рублей. Представителей этой НКО мы наблюдали в активной фазе в рамках беспорядков в Москве», — добавила член верхней палаты российского парламента.

Чуть ранее тогдашний глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз работает над новыми отношениями с Россией. По его словам, без России нет «архитектуры безопасности». При этом он отметил, что осуждает вхождение Крыма в состав России, однако призвал не относиться к Москве враждебно.