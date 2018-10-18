В Германии начали проверку в отношении министра обороны

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении министра обороны страны Урсулы фон дер Ляйен из-за большого количества консультантов, привлекаемых к работе ведомства. Об этом пишет Spiegel.

По данным издания, 30 сентября инсайдер из минобороны Германии подал жалобу, в которой говорилось, что на протяжении долгого времени привлекались к работе в ведомстве привлекались консультанты, выступавшие в качестве сотрудников ведомства.

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В связи с этим прокуратура проверяет, имело ли место фиктивное предпринимательство.

Ранее министр обороны Германии попросила увеличить финансирование ведомства.