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В ЕС разрешат отстреливать волков после нападения на пони главы ЕК

ЕС понизил охранный статус волков из-за того, что они съели пони фон дер Ляйен

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Depositphotos

C марта 2025 года в Европе можно будет охотиться на волков. Об этом сообщает Reuters.

Большинство европейских стран во вторник приняли предложение о понижении охранного статуса волков в связи с ростом их численности и влиянием на сельское хозяйство и сельскохозяйственный скот.

Статус волков будет понижен с 7 марта со «строго охраняемого» до «охраняемого» в соответствии с Бернской конвенцией о сохранении европейской дикой природы и природных сред обитания. До настоящего времени волки были защищены от преднамеренной охоты или отлова, если они не представляли серьезной угрозы для домашнего скота или безопасности людей.

Комиссия ЕС предложила это изменение, которое осудили защитники окружающей среды, в прошлом году, поскольку рост численности волков привел к конфликтам с местными фермерскими и охотничьими сообществами. Они неоднократно призывали принять меры для предотвращения нападений на домашний скот.

Одним из инициаторов кампании по изменению статуса животных стала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после того, как в 2022 году волк растерзал и съел ее 30-летнюю пони по имени Долли.

Ранее ученые нашли самый длинный след волка в Европе по помету.

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