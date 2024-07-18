Действующую главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен переизбрали на новый пятилетний срок. Об этом пишет РИА Новости.

Решение было принято в ходе заседания депутатов Европейского парламента (ЕП) нового созыва, которое прошло во французском городе Страсбурге. В рамках мероприятия состоялось голосование за руководителя ЕК, в результате которого победу одержала фон дер Ляйен. Благодаря этому она останется на соответствующем посту до 2029 года.

По информации журналистов, ее кандидатуру поддержал 401 депутат. Еще 284 парламентария высказались против и 15 законодателей решили воздержаться.

18 июля агентство Reuters со ссылкой на программную речь фон дер Ляйен сообщило о ее желании превратить Европейский союз (ЕС) в «оборонный блок». В частности, глава ЕК пообещала создать в регионе единую систему противовоздушной обороны (ПВО) и защиты от хакерских атак.

В тот же день ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Как он сказал, планы фон дер Ляйен по приданию региональному содружеству «военной окраски» свидетельствуют об общем настрое стран — членов ЕС на милитаризацию и конфронтацию.

Ранее в Европейском парламенте рассказали о ненависти фон дер Ляйен к законодательному органу.