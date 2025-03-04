«Необходимо поддержать Украину». В Европе объявили новую эру вооружения

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о вхождении Евросоюза в «эру вооружения». На саммите в Лондоне страны ЕС объявили о готовности повышения расходов на производство оружия.

«Мы вошли в эру вооружения. И Европа готова значительно увеличить свои расходы на оборону»,

— заявила она журналистам в Брюсселе.

По словам фон дер Ляйен, такой шаг нужен, во-первых, чтобы «отреагировать на краткосрочную необходимость действовать и поддержать Украину». А во-вторых, это нужно, чтобы «взять больше ответственности» за собственную безопасность Евросоюза.

Глава ЕК предложила создать новый механизм кредитов, который поможет государствам-членам осуществлять совместные закупки вооружения.

«Мы предоставляем государствам-членам кредиты на сумму €150 млрд для инвестиций в оборону. По сути, речь идет о том, чтобы тратить деньги лучше и вместе.

И мы говорим о таких областях, как, например, противовоздушная и противоракетная оборона, артиллерийские системы, ракеты и боеприпасы, беспилотные летательные аппараты и системы борьбы с беспилотниками, но также и удовлетворение других потребностей, например, в области кибербезопасности и военной мобильности», – уточнила фон дер Ляйен.

Она призвала страны ЕС увеличить расходы на оборону на 1,5% от ВВП, что в итоге дополнительно даст объединению почти €650 млрд в течение четырех лет.

По словам главы ЕК, ее план по перевооружению Европы может мобилизовать около €800 млрд инвестиций в течение четырех лет.

Фон дер Ляйен направила все свои предложения участникам саммита ЕС по Украине и безопасности в Европе. Он пройдет 6 марта.

Банк перевооружения

В конце февраля газета Financial Times писала со ссылкой на европейских чиновников, что страны ЕС обсуждают создание банка перевооружения Европы и фонда для общеевропейского финансирования обороны.

Банк перевооружения может быть создан по образцу Европейского банка реконструкции и развития. Он будет предоставлять кредиты на покупку военной техники, а также на промышленные проекты в оборонном секторе — как частному сектору, так и правительствам.

По информации FT, общий фонд с участием Великобритании и ЕС может быть создан раньше, чем банк, «поскольку его масштаб ограничен».

Без США

Заявления главы ЕК прозвучали на фоне приостановки Белым домом военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. ВСУ не получит даже оружие, уже находящееся в транзите через Польшу. Президент Дональд Трамп выразил недовольство «недостаточной благодарностью» со стороны украинского лидера Владимира Зеленского и настаивает, что Киев должен продемонстрировать «приверженность миру».

Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине. США пересматривают свою политику Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Дональд... 04 марта 08:46

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Зеленский, спровоцировав конфликт в Овальном кабинете, «укусил руку, которая его кормит».

С начала СВО Соединенные Штаты выделили Украине €64 млрд военной помощи, а также €50 млрд финансовых и гуманитарных ассигнований. Европа — €70 млрд финансовой и гуманитарной помощи, а также €62 млрд военной помощи.