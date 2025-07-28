На Западе раскритиковали главу ЕК из-за торговой сделки США и Евросоюза

Журналист Боуз назвал фон дер Ляйен дурой после слов о поставках СПГ из США

Журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X раскритиковал главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен после ее слов о поставках сжиженного природного газа (СПГ) из США.

Глава Еврокомиссии заявила, что Евросоюз (ЕС) ради снижения американских пошлин полностью откажется от российских нефти и газа в пользу сжиженного природного газа и ядерного топлива из США.

«Фон дер Ляйен заявляет, что американский СПГ внезапно стал «доступнее и лучше». Это наглая ложь. Она действительно немыслимая дура», — написал Боуз.

Накануне Дональд Трамп заявил, что США и ЕС договорились об «огромной сделке». По его словам, европейцы откроют свои рынки для торговли с США c нулевой тарифной ставкой, при этом Евросоюз приобретет у Штатов энергоносители на $750 млрд и инвестирует еще $600 млрд в американскую экономику. Это позволит ЕС избежать 30-процентных пошлин, однако Вашингтон с 1 августа введет тарифы в 15%, на большую часть европейского импорта.

Ранее эксперт назвал главный итог торговой сделки США и Евросоюза.