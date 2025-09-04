«Левые» против фон дер Ляйен: за что хотят сместить главу Еврокомиссии

Европейские левые силы грозятся вынести главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен вотум недоверия. Их не устраивает политика ЕК в ситуации с сектором Газа и торговая политика из-за провальных сделок с США. Сейчас «Левые» собирают подписи. К ним могут примкнуть «Зеленые» и «Правые», но точный расклад сейчас неизвестен. Летом фон дер Ляйен и всю ЕК уже пытались сместить, но тогда европейские депутаты проголосовали против этого.

В Европарламенте вновь грозятся вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, так как Европа бездействует в ситуациях с палестино-израильским конфликтом. Также евродепутаты недовольны неудачной торговой сделкой с США, пишут Politico и Euractiv.

Инициаторами стали «Европейские левые». Они планируют заручиться подписями не менее 72 депутатов Европарламента до пленарного заседания в Страсбурге 2 октября, сообщил источник Euractiv. В противном случае они не смогут реализовать свою идею.

«В проекте текста, полученном Euractiv, критикуется политика Еврокомиссии в отношении сектора Газа, обвиняется в игнорировании военных действий Израиля и нарушениях международного права. В нем содержится призыв к приостановке действия Соглашения об ассоциации между ЕС и Израилем, введению санкций и обеспечению соблюдения оружейного эмбарго», — сказано в материале.

Авторы документа считают, что (ЕК) под руководством фон дер Ляйен утратила доверие парламента. Суть претензии состоит в том, что ЕК якобы «без мандата заключила торговое соглашение с США, хотя оно не отвечает интересам европейцев. Кроме этого, они исключили национальные парламенты из процесса ратификации торгового соглашения с Меркосур — общий рынок стран Южной Америки. Также «Левые» считают, что фон дер Ляйен игнорирует действия Израиля в секторе Газа, хотя там уже происходит гуманитарная катастрофа.

«Рыба гниет с головы». Фон дер Ляйен обвинили в провалах Евросоюза Высокопоставленные европейские чиновники все чаще называют главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен «токсичной». Они... 27 апреля 10:16

Вторая попытка

Европейцы уже пытались вынести вотум недоверия фон дер Ляйен летом из-за позиции ЕС по сектору Газа и торговой политики союза. Тогда они не преуспели: в июле 360 депутатов проголосовали против резолюции, 175 ее поддержали, а 18 воздержались. Для вынесения вотума нужна была поддержка не менее 361 депутата — 2/3 присутствующих. Инициатором был ультраправый депутат от румынской партии «Альянс за объединение румын» Георге Пиперя. Он призывал отправить в отставку всю ЕК из-за коррупционного скандала с Covid-19 — фон дер Ляйен якобы обсуждала в личной переписке покупку до 1,8 млрд доз вакцин Pfizer-BioNTech от коронавируса . Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также поддержал идею отставки.

«Пора уходить», — написал Орбан в соцсетях.

Еще в июле румынский евродепутат Диана Шошоакэ в беседе с ТАСС предложила вновь вернуться к этому вопросу зимой или в начале следующего года, когда «будут предпосылки для новой процедуры». Депутат также утверждает, что на Пиперю и некоторых других ее коллег оказывали давление, их шантажировали. По словам Шошоакэ, голосование показало, что у фон дер Ляйен уже нет былой поддержки.

Теперь же «Левых» могут поддержать в вопросе отставки главы ЕК «Зеленые», однако это зависит от ежегодного выступления фон дер Ляйен в парламенте 10 сентября. По данным Euractiv, «Зеленые» еще не видели конкретного предложения, поэтому не имеют позиции. Как будут вести себя «Правые», также неясно. Вынесение вотума недоверия фон дер Ляйен подразумевает отставку ЕК в полном составе. При этом какое-то время они еще будут работать, пока формируется их замена.

Фон дер Ляйен не комментировала информацию о ее возможной отставке. Однако в конце августа в статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung он пояснила, что торговая сделка ЕС и США несовершенная, но прочная.

«Только представьте, если бы две крупнейшие экономические державы демократического мира не достигли соглашения и начали торговую войну — это праздновали бы только в Москве и Пекине», — заявила фон дер Ляйен.

Сделка подразумевает, что ЕС купит у США энергоносители на $750 млрд и инвестирует в американскую экономику еще $600 млрд.