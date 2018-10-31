К бою не готов: бундесвер до войны не доедет

Всего треть новой немецкой военной техники можно считать исправной. Об этом сообщила немецкая газета Stuttgarter Nachrichten со ссылкой на заявление статс-секретаря минобороны Германии Петера Таубера.

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В эксплуатацию германской армии в 2017 году поступили 97 боевых машин. При этом к использованию готовы только 38 из них, что составляет около 37%. Однако в Минобороны Германии планируют увеличить этот показатель до 70%.

Оборонное ведомство особо обеспокоено состоянием транспортными самолетами A400M и боевыми бронированными машинами «Пума».

Например, из 71 полученных в эксплуатацию ББМ «Пума» — к использованию готово только 27, а из восьми самолетов A400M — только четыре, пишет Welt. Кроме того, из четырех истребителей «Еврофайтер» технически исправен оказался только один, остальные вернули для замены электроники.

В то же время Таубер заявил, что состояние поставляемой техники все же улучшилось. Однако в ФРГ заявили о необходимости дальнейшего роста качества военных машин. «Мы по-прежнему считаем, что промышленность обязана исполнить данные обязательства как можно скорее», — отметил Таубер.

В последнее время в СМИ все чаще появляется информация об ухудшении состояния бундесвера после окончания «холодной войны». Немецкие журналисты считают, что подобная ситуация вызвана увеличившимся участием Германии в военных операциях НАТО. Немаловажным фактом является и вопрос военного финансирования в стране.

Как сообщало в августе издание Süddeutsche Zeitung, оборонный бюджет на 2018 год в размере €38,5 млрд не является достаточным: половина бюджета приходится на обеспечение личного состава, на эксплуатационные расходы тратится примерно 18%, и только 13% идет на оборонные закупки. Показательными, по мнению журналистов, стали действия бундесвера в составе Объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО, для чего немецким военным пришлось собирать транспорт практически по всей стране.

Кроме того, в прессе появлялась информация, что министра обороны ФРГ Урсулу фон дер Ляйен обвинили в сокрытии неисправностей военной техники и «приукрашивании статистики». Bild писал, что

в 2017 году ни одна немецкая подлодка не была готова к применению, использовать можно было меньше половины фрегатов и танков и лишь каждый третий боевой вертолет.

Заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин в разговоре с «Газетой.Ru» рассказал, что на в настоящее время немецкое вооружение преимущественно состоит из техники времен «холодной войны». Если она в плохом состоянии, то удивляться в этом плане особо нечему, делает вывод специалист.

«Что касается боеспособности бундесвера, то она особо от других вооруженных сил европейских стран не отличается. Можно сказать, что она как таковая отсутствует в принципе», — рассказал Александр Храмчихин.

В августе этого года аналитическое издание The National Interest оценило состояние ВМС Германии, назвав его «позорным» для такой европейской страны.

Недостаток финансирования привел немецкий флот к неспособности выполнять свои основные задачи. Кроме того, как отмечается в материале, проблемы затрагивают все компоненты ВМС, от подлодок до военно-морской авиации.

Кроме нехватки денег на состояние немецкой армии влияет и политика Германии, основанная на пацифизме, толерантности, политкорректности, сообщил ранее «Газете.Ru» сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Василий Кашин.

«Наблюдаемые в бундесвере тенденции связаны не только с недостатком выделяемых на вооруженные силы ассигнований, но и в целом с отношением к военной службе и военным вопросам в германском обществе. Пока оснований считать, что в бундесвере в ближайшее время произойдут радикальные изменения, нет», — заключает Василий Кашин.