«Сокрушительный удар по фон дер Ляйен»: главу ЕК признали виновной в сокрытии данных

Суд обязал главу ЕК фон дер Ляйен раскрыть свою переписку с директором Pfizer по поводу крупнейшей сделки по закупке вакцин от COVID-19. Доступа к сообщениям требовала газета NYT, однако в ЕК заявили, что СМС не заархивировали и их больше нет. Суд счел объяснение недостаточным, постановив, что комиссия «не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов». По оценке Politico, вердикт нанесет «сокрушительный удар» по фон дер Ляйен.

Европейский суд аннулировал решение Европейской комиссии, которая разрешила скрыть от журналистов переписку председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла. Решение опубликовано на сайте суда.

В 2023 году газета The New York Times попросила ЕК предоставить журналистам переписку фон дер Ляйен и Бурлы во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

«Решение [суда], скорее всего, будет иметь серьезные последствия для прозрачности и подотчетности в ЕС и нанесет сокрушительный удар по репутации фон дер Ляйен», — отмечает издание Politico.

«Нельзя просто заявить, что документов нет»

Суд постановил, что NYT предоставила достаточные доказательства существования переписки, а вот Еврокомиссии не удалось объяснить отсутствие сообщений в собственных архивах. Кроме того, ЕК не уточнила, были ли СМС удалены — и если да, было ли это сделано специально.

«ЕК не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов, а должна предоставить достоверные объяснения, позволяющие общественности и суду понять, почему эти документы не могут быть найдены», — говорится в решении суда.

Комиссия имеет право оспорить вердикт. Пока в Брюсселе обещают «внимательно изучить» судебное решение и «определить дальнейшие шаги».

«Прозрачность всегда имела первостепенное значение для комиссии и президента фон дер Ляйен. Мы продолжим строго соблюдать прочную правовую базу для обеспечения выполнения наших обязательств», — заявили в ЕК. При этом там подчеркнули, что намерены принять «новое решение» по запросу на доступ к сообщениям, на сей раз «предоставив более подробное объяснение» их отсутствия.

«Рыба гниет с головы». Фон дер Ляйен обвинили в провалах Евросоюза Высокопоставленные европейские чиновники все чаще называют главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен «токсичной». Они... 27 апреля 10:16

New York Times приветствовала судебное решение, назвав его «победой прозрачности».

«Сегодняшнее решение является победой прозрачности и подотчетности в Европейском союзе и посылает мощный сигнал о том, что эфемерные сообщения не находятся вне досягаемости общественного контроля», — подчеркнуло издание.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение, назвала его «новой страницей в есовско-натовском кривосудии» из-за отсутствия наказания для фон дер Ляйен.

«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в ее отношении», — написала Захарова в Telegram.

О том, что фон дер Ляйен обсуждала закупку вакцин в переписке, рассказал Бурла в интервью NYT в 2021 году. Он заявил, что эти СМС способствовали формированию «глубокого доверия» и содействовали переговорам по заключению сделки — Евросоюз обязался купить до 1,8 млрд доз вакцин Pfizer-BioNTech от коронавируса. ЕС при этом получил возможность продавать и передавать вакцины, оказывая поддержку бедным странам.

Журналисты заинтересовались перепиской, попросив предоставить им материалы, что они юридически имели право сделать. Согласно европейским законам, некоторые документы нужно регистрировать и делать их доступными для журналистов в целях соблюдения прозрачности. Когда ЕК отказалась, NYT подала иск. Фон дер Ляйен также обвинили в превышении полномочий, уничтожении государственных документов и коррупции, однако эти иски суд отклонил.