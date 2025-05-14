«Сокрушительный удар по фон дер Ляйен»: главу ЕК признали виновной в сокрытии данных

Европейский суд аннулировал решение Европейской комиссии, которая разрешила скрыть от журналистов переписку председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла. Решение опубликовано на сайте суда.
В 2023 году газета The New York Times попросила ЕК предоставить журналистам переписку фон дер Ляйен и Бурлы во время пандемии COVID-19, в результате которой ЕС заключил с Pfizer многомиллиардную сделку по закупке вакцины от коронавируса. Журналисты хотели опубликовать эти материалы, но Еврокомиссия отказала им в доступе, заявив об отсутствии запрашиваемых документов. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.
«Решение [суда], скорее всего, будет иметь серьезные последствия для прозрачности и подотчетности в ЕС и нанесет сокрушительный удар по репутации фон дер Ляйен», — отмечает издание Politico.
«Нельзя просто заявить, что документов нет»
Суд постановил, что NYT предоставила достаточные доказательства существования переписки, а вот Еврокомиссии не удалось объяснить отсутствие сообщений в собственных архивах. Кроме того, ЕК не уточнила, были ли СМС удалены — и если да, было ли это сделано специально.
«ЕК не может просто заявить, что у нее нет запрошенных документов, а должна предоставить достоверные объяснения, позволяющие общественности и суду понять, почему эти документы не могут быть найдены», — говорится в решении суда.
Комиссия имеет право оспорить вердикт. Пока в Брюсселе обещают «внимательно изучить» судебное решение и «определить дальнейшие шаги».
«Прозрачность всегда имела первостепенное значение для комиссии и президента фон дер Ляйен. Мы продолжим строго соблюдать прочную правовую базу для обеспечения выполнения наших обязательств», — заявили в ЕК. При этом там подчеркнули, что намерены принять «новое решение» по запросу на доступ к сообщениям, на сей раз «предоставив более подробное объяснение» их отсутствия.
New York Times приветствовала судебное решение, назвав его «победой прозрачности».
«Сегодняшнее решение является победой прозрачности и подотчетности в Европейском союзе и посылает мощный сигнал о том, что эфемерные сообщения не находятся вне досягаемости общественного контроля», — подчеркнуло издание.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя решение, назвала его «новой страницей в есовско-натовском кривосудии» из-за отсутствия наказания для фон дер Ляйен.
«Казалось бы: есть решение суда о виновности, есть должностное лицо, признанное виновным, значит, должно быть наказание? Но нет. Не на тех напали. Данное решение суда ЕС не определяет степень ответственности фон дер Ляйен и не предполагает ни дисциплинарных, ни уголовных мер в ее отношении», — написала Захарова в Telegram.
О том, что фон дер Ляйен обсуждала закупку вакцин в переписке, рассказал Бурла в интервью NYT в 2021 году. Он заявил, что эти СМС способствовали формированию «глубокого доверия» и содействовали переговорам по заключению сделки — Евросоюз обязался купить до 1,8 млрд доз вакцин Pfizer-BioNTech от коронавируса. ЕС при этом получил возможность продавать и передавать вакцины, оказывая поддержку бедным странам.
Журналисты заинтересовались перепиской, попросив предоставить им материалы, что они юридически имели право сделать. Согласно европейским законам, некоторые документы нужно регистрировать и делать их доступными для журналистов в целях соблюдения прозрачности. Когда ЕК отказалась, NYT подала иск. Фон дер Ляйен также обвинили в превышении полномочий, уничтожении государственных документов и коррупции, однако эти иски суд отклонил.