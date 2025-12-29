Бывший советник президента США Дональда Трампа Майк Флинн назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «чокнутой». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Она ненавидит ваших детей. Она даже не была избрана. А еще она кажется чокнутой», — написал Флинн, комментируя желание фон дер Ляйен совместно с Биллом Гейтсом вакцинировать 500 миллионов детей к 2030 году.

4 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах. Обвинения против главы ЕК выдвинула газета The New York Times.

Представители издания утверждали, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой она согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС более чем на €30 млрд. Глава ЕК отказала журналистам в публикации этих СМС-сообщений, из-за чего вызвала подозрения в недостаточной прозрачности в переговорах о закупке вакцин. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

Ранее Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса.