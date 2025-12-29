Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Экс-советник Трампа назвал фон дер Ляйен чокнутой

Экс-советник Трампа отреагировал на желание фон дер Ляйен вакцинировать детей
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майк Флинн назвал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «чокнутой». Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«Она ненавидит ваших детей. Она даже не была избрана. А еще она кажется чокнутой», — написал Флинн, комментируя желание фон дер Ляйен совместно с Биллом Гейтсом вакцинировать 500 миллионов детей к 2030 году.

4 мая Европейский суд юстиции признал фон дер Ляйен ответственной в сокрытии данных о контрактах на закупку вакцин против COVID-19 в 2021–2023 годах. Обвинения против главы ЕК выдвинула газета The New York Times.

Представители издания утверждали, что в разгар пандемии фон дер Ляйен вела личную переписку с генеральным директором компании Pfizer Альбертом Бурла, в которой она согласовала положения контрактов по закупкам вакцин для ЕС более чем на €30 млрд. Глава ЕК отказала журналистам в публикации этих СМС-сообщений, из-за чего вызвала подозрения в недостаточной прозрачности в переговорах о закупке вакцин. По утверждению ЕК, сообщения не были заархивированы и, следовательно, их невозможно найти.

Ранее Трамп призвал раскрыть данные об эффективности препаратов от коронавируса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27528271_rnd_2",
    "video_id": "record::0c0e72c4-aaf8-43b7-bd05-10db63e3e824"
}
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+