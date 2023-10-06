«Частично ложные заявления». Как Евросовет поссорился с Еврокомиссией

Офис Урсулы фон дер Ляйен с раздражением отреагировал на недавние заявления главы Европейского совета Шарля Мишеля о том, что та превышает полномочия во внешнеполитических инициативах. Ее пресс-служба заявляет, что такие утверждения являются «частично ложными». В Еврокомиссии возмущены и заявлениями Мишеля и о скором вступлении Украины в Европейский союз.

В Еврокомиссии (ЕК) отреагировали на интервью главы Евросовета Шарля Мишеля, в котором он раскритиковал инициативы председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен и обвинил ее в превышении полномочий. Об этом пишет Spiegel.

Рассказывая о превышения полномочий фон дер Ляйен, Мишель привел в пример миграционное соглашение с Тунисом (в июле Евросоюз выделил африканской стране €900 млн на борьбу с нелегальной миграцией). Фон дер Ляйен подписала его с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони и президентом Туниса Каисом Саидом. При этом, считает Мишель, Евросовет «остался в стороне».

Спустя несколько часов после публикации Spiegel интервью главы Евросовета пресс-секретарь ЕК Арианна Подеста выступила на пресс-конференции, на которой заявила, что заявления Мишеля являются «частично ложными».

Подеста отметила, что ЕК вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала лета и неоднократно докладывала послам о наиболее важных моментах и ходе переговоров.

«Комиссия пользуется полной политической поддержкой Европейского совета, в том числе в своих заключениях от июня 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией», — подчеркнула Арианна Подеста.

По ее мнению, с юридической точки зрения миграционное соглашение с Тунисом было оформлено безупречно.

Европейский совет и Европейская комиссия Европейский совет (European Council) — высший политический орган Европейского союза, состоящий из глав государств и правительств государств — членов ЕС. Он в том числе определяет основные стратегические направления развития ЕС. Читать дальше

Обещание скорого членства Украины в ЕС – тоже превышение полномочий

В офисе фон дер Ляйен заявили, что с удивлением восприняли другие тезисы в интервью Шарля Мишеля. Например, о его личной роли в борьбе с пандемией и введении санкций против России. В ЕК считают, что Мишель в этой работе не участвовал.

Пресс-служба Урсулы фон дер Ляйен обратила внимание на то, что сам Мишель превышает свои полномочия, утверждая, что Украина может стать членом ЕС в 2030 году. Об этом Мишель также говорил в своем интервью Spiegel.

«Да. Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу», — сказал Мишель, отвечая на вопрос о том, имел ли он в виду Украину, призывая ЕС быть готовым к принятию новых членов «к концу нынешнего десятилетия».

При этом глава Евросовета подчеркнул, что «Украина и другие страны—кандидаты на вступление в ЕС должны активно и неуклонно проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия».

«Мы в Евросоюзе должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты, а также на что мы хотим тратить деньги», — подчеркнул Шарль Мишель.

Однако он отказался оценивать, насколько Украина готова к вступлению в Европейский союз сейчас.

Софагейт не забыт

В своей публикации Spiegel напоминает об инциденте 6 апреля 2021 года, позже получившем название «софагейт».

В ходе встречи в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Мишель сели на стулья рядом друг с другом, а фон дер Ляйен «равнозначного» места не досталось. Она произнесла растерянное «э-э-э» и развела руками, что попало на видео, разлетевшееся в Сети. Третье кресло в комнате для переговоров так и не появилось, поэтому главе Еврокомиссии пришлось сидеть на диване напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу, хотя она находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю. Инцидент даже обсуждался на заседании в Европарламенте.