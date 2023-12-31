Военная операция на Украине, день 676-й

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ставке главнокомандующего ему представили план действий на 2024 год.

Он написал, что во время ставки были подведены военные итоги года. По словам Зеленского, Украина готовится к наращиванию производства в 2024 году, также есть «четкий график международной работы в январе».