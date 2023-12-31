Военная операция на Украине, день 676-й

⚡️ Количество погибших при обстреле Киева 29 декабря возросло до 18, сообщил мэр Виталий Кличко.
Тело еще одного человека извлекли из-под завалов складского помещения в Шевченковском районе.
❗️ В Благовещенске, Владивостоке и Магадане отменены новогодние мероприятия из-за трагедии в Белгороде. Об этом заявили мэры городов.
Полпред в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев прибыл в Белгород.
Вместе с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым он прошел по точкам прилетов снарядов ВСУ и провел совещание с силовым блоком.
20 тысяч военнослужащих ВС РФ будут нести боевое дежурство в новогодние праздники. Порядка 1 800 военнослужащих первой армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВС РФ проведут новогоднюю ночь на боевом дежурстве. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовности России дать жесткий ответ на угрозы.
«Чем больше нам будут создавать эти угрозы, тем жестче будем действовать мы. Думаю, всем должно быть понятно», — сказал Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, созванном Россией в связи с обстрелами Белгорода.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на ставке главнокомандующего ему представили план действий на 2024 год.
Он написал, что во время ставки были подведены военные итоги года. По словам Зеленского, Украина готовится к наращиванию производства в 2024 году, также есть «четкий график международной работы в январе».
Средства ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над Курской областью, сообщили в Минобороны России.
❗️ Харьков ночью был атакован «Шахедами», сообщил мэр города Игорь Терехов. Пострадали не менее 21 человек.
⚡️ Умер один из пострадавших при атаке Украины на Белгород, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Общее число погибших достигло 22, еще 109 ранены.
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