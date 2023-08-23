Беспилотник снова врезался в здание в Москва-Сити. Военная операция на Украине, день 546-й

⚡️ Временно исполняющим обязанности командующего Воздушно-космических сил после освобождения с этой должности Сергея Суровикина стал начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов, сообщил информированный источник «РИА Новости».
О том, что Суровикин освобожден от должности главкома ВКС, ранее сообщили источники РБК. Один из них добавил, что после снятия с поста Суровикин перестал быть заместителем командующего силами спецоперации.
Минобороны кадровые перестановки пока не комментировало.
Турция и ООН прорабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемные моменты связаны с банковскими процессами, сообщил РИА Новости участвующий в переговорном процессе источник в Анкаре.
Аэропорты Москвы и «Жуковский» после ограничений на полеты рано утром в среду работают штатно, на запасные аэродромы уходило два самолета, сообщила Росавиация.
В ночь на 23 августа силы ПВО пресекли атаку украинских БПЛА в Москве. Два аппарата уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.
⚡️ Третий БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити. Пострадавших нет.
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что никто не пострадал.