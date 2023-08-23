Беспилотник снова врезался в здание в Москва-Сити. Военная операция на Украине, день 546-й

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В ночь на 23 августа силы ПВО пресекли атаку украинских БПЛА в Москве. Два аппарата уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

⚡️ Третий БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити. Пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что никто не пострадал.