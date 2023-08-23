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Политика

Беспилотник снова врезался в здание в Москва-Сити. Военная операция на Украине, день 546-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 546-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
В Минобороны России заявили о пресечении попытки Киева атаковать объекты в РФ тремя БПЛА, один беспилотник упал в Москва-Сити. Как сообщил мэр Москвы Собянин, в результате крушения БПЛА пострадавших нет. США порекомендовали Украине сосредоточить силы на одном направлении, пишет The New York Times. Врио командующего Воздушно-космическими силами РФ назначен генерал Виктор Афзалов вместо Сергея Суровикина, сообщил источник РИА Новости.
Трансляция
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8:19

⚡️ Временно исполняющим обязанности командующего Воздушно-космических сил после освобождения с этой должности Сергея Суровикина стал начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов, сообщил информированный источник «РИА Новости».

О том, что Суровикин освобожден от должности главкома ВКС, ранее сообщили источники РБК. Один из них добавил, что после снятия с поста Суровикин перестал быть заместителем командующего силами спецоперации.

Минобороны кадровые перестановки пока не комментировало.

8:17

Турция и ООН прорабатывают предложения для российской стороны по возобновлению зерновой сделки, проблемные моменты связаны с банковскими процессами, сообщил РИА Новости участвующий в переговорном процессе источник в Анкаре.

8:15

Аэропорты Москвы и «Жуковский» после ограничений на полеты рано утром в среду работают штатно, на запасные аэродромы уходило два самолета, сообщила Росавиация.

8:12

8:08

8:03

В ночь на 23 августа силы ПВО пресекли атаку украинских БПЛА в Москве. Два аппарата уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Можайского и Химкинского районов Подмосковья.

⚡️ Третий БПЛА подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, столкнулся со строящимся зданием комплекса Москва-Сити. Пострадавших нет.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что никто не пострадал.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 546-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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Картина дня
Назначен временно исполняющий обязанности главкома ВКС России
Собянин сообщил об отсутствии пострадавших при атаке БПЛА на здание «Москва-Сити»
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