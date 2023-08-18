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Политика

В Москве сбит беспилотник. Военная операция на Украине, день 541-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 541-й день

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Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В Москве ночью системы ПВО сбили беспилотник, его обломки упали в районе Экспоцентра. По словам столичного мэра Сергея Собянина, значимых повреждений нанесено не было. Юго-западнее Севастополя украинские войска попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота, сообщает Министерство обороны РФ. США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов, передает Reuters. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:27

Район села Казачьи Лагеря на левом берегу Днепра в Херсонской области полностью зачищен от солдат ВСУ. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в разговоре с ТАСС.

08:26

08:21

США готовы обучать украинских военнослужащих управлению истребителем F-16 на своей территории, если возможности обучения в Европе будут исчерпаны. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер, передает ТАСС.

08:18

Опрос телеканала ARD показал, что большинство немцев выступает против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

08:16

08:11

В конгрессе США выступили против нового пакета помощи Украине, поскольку прогноз американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) негативный. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления», — сказано в материале.

08:03

По данным агентства Reuters, США одобрили передачу Украине истребителей F-16 от Дании и Нидерландов. Киев получит их после завершения обучения украинских пилотов управлению этими летательными аппаратами.

08:02

Министерство обороны России сообщило, что юго-западнее Севастополя украинские войска попытались атаковать безэкипажным катером корабли Черноморского флота, которые выполняют задачи по контролю судоходства. В российском оборонном ведомстве отметили, что катер Вооруженных сил Украины ликвидировали огнем из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков».

08:01

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ночь беспилотник попытался пролететь над столицей. Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила летательный аппарат. Его обломки упали в районе Экспоцентра. Значимых повреждений, по словам столичного градоначальника, нанесено не было.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 541-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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