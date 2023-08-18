В Москве сбит беспилотник. Военная операция на Украине, день 541-й

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В конгрессе США выступили против нового пакета помощи Украине, поскольку прогноз американской разведки по поводу контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) негативный. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на источники.

«Некоторые республиканцы теперь возражают против просьбы президента Байдена о выделении более 20 миллиардов долларов на помощь Украине, учитывая скромные результаты контрнаступления», — сказано в материале.