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Политика

Дроны под Курском. Военная операция на Украине, день 534-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 534-й день

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Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град»

Евгений Биятов/РИА Новости
Губернатор Старовойт сообщил о двух сбитых на подлете к Курску украинских дронах. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что объединившиеся для помощи Украине страны Запада не победят РФ на поле боя. «Известия» рассказали, что отношение 85% россиян к украинцам с начала СВО ухудшилось, а улучшилось у 15% респондентов. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:46

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины были сбиты на подлете к Курску. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

08:41

Вашингтон, как и Киев, несет ответственность за убийства, террористические акты и другие беззакония. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова приводятся в Telegram-канале российского диппредставительства.

08:33

Республиканцы в Палате представителей Конгресса США рассмотрят запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительные расходы, включающие помощь Киеву, однако не намерены одобрять безграничные траты. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя спикера нижней палаты Конгресса Кевина Маккарти.

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Evelyn Hockstein/Reuters
08:31

Украинские военные за прошедшие сутки 50 раз обстреляли населенные пункты ДНР, один мирный житель погиб, еще один ранен. Об этом сообщает ТАСС.

08:31

08:07

С начала специальной военной операции 85% россиян заявили об ухудшении своего отношения к украинцам, 15% респондентов отметили, что их мнение, напротив, улучшилось. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов в интервью «Известиям».

08:03

Объединившиеся для помощи Украине и поставляющие вооружения Киеву страны Запада даже вместе не смогут победить Россию на поле боя. Об этом в эфире телеканала Happy TV заявил президент Сербии Александар Вучич. «Запад даже всеми силами не сможет победить Россию на поле боя. Но я также не уверен, что Россия может чего-то достигнуть на поле боя, не уверен и в том, что она может что-то получить в политическом плане. В этой связи самым оптимальным вариантом является как можно более скорое достижение перемирия», – заявил сербский лидер.

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Александар Вучич

Darko Vojinovic/AP
08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 534-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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