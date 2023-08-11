«Чуть до нас не долетел»: в Москве предотвращена третья за неделю атака беспилотников

Сотрудники полиции на месте падения беспилотного летательного аппарата в районе Карамышевской набережной в Москве, 11 августа 2023 года

Столичная система ПВО ликвидировала украинский дрон в районе Карамышевской набережной. Во Внуково из-за инцидента закрывали воздушное пространство. «Газета.Ru» пообщалась с местными жителями и очевидцами, которые услышали громкий звук, заметили дым, но не испугались настолько, чтобы бросить повседневные дела.

Мэр Сергей Собянин в своем Telegram-канале проинформировал о попытке пролета беспилотника в Москву.

«В результате работы ПВО он был ликвидирован. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал», – написал чиновник.

Мэр добавил, что инцидент не повлек за собой серьезных повреждений. На место прибыли экстренные службы.

Через несколько минут Министерство обороны России подтвердило данные о попытке дрона атаковать город.

«БПЛА был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе города Москвы», – говорится в посте.

По информации Mash, речь идет об украинском дроне-камикадзе «Бобер». Он может пролетать от 600 до 1 тыс. км и переносить кумулятивный заряд KZ-6.

Источник рассказал Telegram-каналу Shot, что, по предварительным данным, целью беспилотника был Карамышевский гидроузел.

Специалисты проверили сооружение – оно не получило повреждений, шлюз цел.

ТАСС сообщало о полной остановке движения по Карамышевской набережной от улицы Саляма Адиля до Народного Ополчения. Там работали оперативные службы города. Через два часа движение восстановили .

Дрон застрял на дереве

Telegram-канал »Осторожно, Москва» пишет, что обломки беспилотника упали в парковую зону. Рядом находятся городская больница №67 и станция метро Мневники.

«Больница работает в штатном режиме, на территории никаких разрушений нет», – сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу медицинского учреждения.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, что часть БПЛА висит на дереве около спортивной площадки. Shot уточняет, что во время падения дрон сломал сук дерева, место происшествия было оцеплено.

«Мыслей в этот момент никаких, сразу пригнулась»

В момент падения дрона недалеко проходил чемпионат России по академической гребле. На ролике видно, что участники не стали прерывать состязание, несмотря на происшествие. Аналогично поступила и серфингистка, не потерявшая волну вопреки взрыву. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

Многие жители района Карамышевской набережной слышали громкий звук. На кадрах, снятых одним из очевидцев, виден дым. Видео разместил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

«Чуть до нас не долетел», – говорит женщина за кадром.

«Газета.Ru» тоже поговорила с очевидцами.

«Я на Филевской пойме на данный момент. Был слышен очень сильный и резкий звук взрыва, плотина рядом с нами, там, где строится новый мост. Сорвало сигнализации у машин, дыма не видела, окна в другую сторону выходят. Что это взрыв, это было понятно, гром и бытовой грохот от стройки не так звучат. Конечно, это страшно, все затихло вокруг на минут пять-семь, потом стали появляться уже привычные бытовые шумы», – рассказала Татьяна.

«Слышала, было громко, у машин выбило сигнализацию. Видела только дым, больше ничего не было. Испугались средне, ничего не пострадало, что произошло, до сих пор не знаем», – поделилась впечатлениями Елена.

Издание mk.ru пообщалось с Марией Ивановой, которая работает в строительной компании неподалеку. В момент подавления дрона она как раз шла в офис:

«От такого потока сильного взрыва одежду сдувало. Я была в шоке, мыслей в этот момент никаких, сразу пригнулась. Первая мысль – беспилотник.

Нагибаюсь, смотрю, безумно огромный взрыв. Сняла на видео этот взрыв и клубок дыма. На рабочее место когда пришла, на моем рабочем месте на клавиатуре посыпанный потолок. То есть на зданиях это тоже отразилось: окна почувствовали, стены».

Она добавила, что взрыв был настолько сильным, что его слышали все ее коллеги.

Закрытие воздушного пространства

ТАСС со ссылкой на источник передавало, что во Внуково закрывали воздушное пространство. С 09:40 аэропорт не принимал и не выпускал рейсы. Самолеты, которые должны были там приземлиться, были направлены на другие аэродромы. Ограничения сняли в 10:50.

Источник уточнил, что эти меры были приняты из-за угрозы атаки беспилотников.

Аналогичная ситуация произошла в аэропорту Калуги.

«Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыто с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — проинформировал источник агентства.

Спустя несколько часов, в 10:50, ограничения отменили.

Третья атака на Москву за неделю

В ночь на 10 августа столичная система ПВО обнаружила два беспилотника. Один сбили в районе Калужской области, другой – у Центральной кольцевой автомобильной дороги. Обломок одного из сбитых украинских дронов пробил машину семейной пары из столичного региона. Женщина рассказала, что это произошло недалеко от ЦКАД, когда они с мужем ехали по Минскому шоссе в город. Прошлой ночью под Севастополем система ПВО также поразила два БПЛА, еще девять были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и упали в акватории Черного моря.

Накануне около 23:00 на подлете к Курску были сбиты еще два украинских дрона.

В ночь на 9 августа два БПЛА попытались ночью атаковать столицу с двух направлений. Они были сбиты системой ПВО в районе Минского шоссе и Домодедово. Из-за инцидента во «Внуково» временно закрывали воздушное пространство.

3 мая украинские беспилотники попытались атаковать Кремль. Главы государства в это время там не было.