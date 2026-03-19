Эскалатор зажевал руку трехлетней девочки в метро Петербурга

В Петербурге врачи спасли руку трехлетней девочки, зажатую в эскалаторе метро
Медики Педиатрического университета спасли руку трехлетней девочки, которую зажевал эскалатор в метро на станции «Площадь Ленина». Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инцидент вечером 18 марта, девочка поднималась по эскалатору вместе с матерью, присела на ступеньку и засунула руку в зазор между движущейся лентой и ступенькой. Ее пальцы оказались зажаты в области защитных щеток.

Мама замотала руку платком, вызвала дежурную, та — скорую. Ребенка доставили в клинику, где хирурги диагностировали рваные раны, провели обработку и наложили швы. Переломов и повреждений нервов удалось избежать.

До этого мальчик едва не потерял руку после поездки на эскалаторе в петербургском метро. Ребенок поместил правую кисть между стенкой и движущейся ступенью эскалатора, когда спускался к платформе.

Ранее российские врачи спасли полуторагодовалого мальчика от ампутации руки.

 
