США ввели санкции против Петра Авена и Михаила Фридмана

В санкционный список Минфина США внесли бизнесменов Петра Авена и Михаила Фридмана, а также Германа Хана и Алексея Кузьмичева – сооснователей «Альфа-Групп». Первый замминистра финансов США Адевале Адейемо заявил, что «богатые российские элиты должны избавиться от иллюзий», пока «Кремль воюет с Киевом». Под санкциями также оказался Российский союз промышленников и предпринимателей.

Сооснователи и бывшие акционеры «Альфа-Групп» Петр Авен и Михаил Фридман оказались под американскими санкциями. Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).

Сообщение опубликовано на сайте ведомства. В санкционный список внесен также Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Организация ранее не находилась под санкциями США.

«Богатые российские элиты должны избавиться от иллюзий, что они могут вести бизнес как обычно, в то время как Кремль воюет с Украиной», — заявил первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо.

Санкции введены против Петра Авена (акционер «Альфы» и экс-член совета директоров группы), Михаила Фридмана (сооснователя «Альфа-Групп» и также бывшего члена совета директоров).

Кроме того, ограничения Минфина США вводятся против сооснователей «Альфа-Групп» Германа Хана и Алексея Кузьмичева — также бывших акционеров «Альфа-банка».

С участием в деятельности наблюдательного совета «Альфа-Групп» и связано введение санкций, передает OFAC. В сообщении управления говорится также, что Авен является главой российской страховой компании, Фридман принимает активное участие в работе РСПП, Хан возглавляет ряд строительных фирм, а Кузьмичев руководит инвесткомпанией.

Санкции против РСПП управление Минфина США обосновало тем, что союз «способствует импортозамещению» в России и связан с контрсанкциями.

В пресс-службе «Альфа-банка» заявили РБК, что введение санкций против Фридмана и Авена никак не повлияло на деятельность финансовой организации. Они вышли из совета директоров весной 2022 года после введения персональных санкций со стороны Британии, Канады и ЕС.

Сейчас Петру Авену принадлежит 12% акций финансового учреждения, а Михаил Фридман владеет 33% банка. Хан и Кузьмичев вышли из состава акционеров – первый находится под санкциями Лондона и Оттавы, второй – под санкциями всего ЕС.

Петр Авен и Михаил Фридман оспаривали введение персональных санкций Евросоюза в суде.

ЕС ввел санкции против Авена 28 февраля 2022 года, назвав миллиардера «одним из ближайших олигархов Владимира Путина» и «особенно близким другом главы «Роснефти» Игоря Сечина». В ЕС подчеркнули, что Авен «извлекал выгоду из своих связей во власти», «активно поддерживал материально или финансово и получал выгоду» от руководителей, ответственных за присоединение Крыма и «дестабилизацию Украины».

Кроме того, Авен и его партнер Фридман якобы «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины». ЕС отметил, что Путин «вознаградил лояльность» «Альфа-Групп», оказав политическую помощь планам консорциума, связанным с иностранными инвестициями.

Британские власти указали, что Авен — «известный российский бизнесмен и прокремлевский олигарх».

«Я не близок к Путину, но для ведения бизнеса в России требуется контакт с президентом, и если мне звонят из Кремля, я должен ответить. Это очень странно — попасть под санкции, потому что ты встречался с президентом. <...> Во время встреч с Путиным я представлял «Альфа-Групп», но совершенно не себя лично», — заявил на это бизнесмен. Он опроверг и то, что является близким другом Сечина. Формулировки ЕС миллиардер назвал «заведомо ложными утверждениями», которыми в Европе пытаются оправдать санкции.

Кроме того, скандал вызвало письмо экс-главы «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Леонида Волкова (признан в РФ иностранным агентом) главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с просьбой снять санкции против руководителей «Альфа-Групп». Волков отрицал, что обращался к европейским властям, но после того, как экс-главред закрытой радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) опубликовал письмо, Волков назвал свой поступок «большой политической ошибкой». В результате санкции сняты не были, а Волков ушел с поста главы ФБК.