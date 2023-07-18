Военная операция на Украине. День 510-й

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Представитель Госдепа США Мэттью Миллер ответил на вопрос журналистки о сравнительно ничтожных результатах украинского «контрнаступления».

«Контрнаступление еще только начинается, но что касается оценки ситуации на поле боя, то я оставляю это украинцам», — заявил он.

Ему указали на тот факт, что в ходе последнего контрнаступления им удалось отвоевать около 81 кв. км территории, что немного больше площади Вашингтона — и предложили сравнить с 4600 кв. км, которые Украина смогла захватить во время первого контрнаступления прошлой осенью.