Военная операция на Украине. День 510-й

❗️РФ проверит причастность западных спецслужб, в частности британских, к подрыву Крымского моста, сообщил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. МИД Великобритании отвергает обвинения.
❗️Промышленный объект поврежден в Николаеве, где ночью произошли взрывы, там начался пожар. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» ВСУ.
Сообщается также о повреждении объектов инфраструктуры морского порта в Одессе.
Представитель Госдепа США Мэттью Миллер ответил на вопрос журналистки о сравнительно ничтожных результатах украинского «контрнаступления».
«Контрнаступление еще только начинается, но что касается оценки ситуации на поле боя, то я оставляю это украинцам», — заявил он.
Ему указали на тот факт, что в ходе последнего контрнаступления им удалось отвоевать около 81 кв. км территории, что немного больше площади Вашингтона — и предложили сравнить с 4600 кв. км, которые Украина смогла захватить во время первого контрнаступления прошлой осенью.
Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в районах Серебрянки и Северска в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ
ВСУ на запорожском направлении используют тактику роя при атаке беспилотниками позиций российских войск, рассказал командир подразделения ВС РФ РИА Новости.
⚡️Взрывы произошли в Харькове, Одессе и Николаеве. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, сообщает ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов: девять беспилотников сбиты ночью над Крымом, 19 подавлены средствами РЭБ. В результате налета никто не пострадал.
«Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — говорится в сообщении Аксенова. Минобороны РФ приводит несколько иные данные в своем Telegram-канале:
Начальник штаба обороны Королевских Сухопутных сил Тони Радакин в интервью газете The Telegraph заявил, что сотрудники военной научно-технической лаборатории в технопарке Портон-Даун близ Солсбери получили российские танки, которые были повреждены во время спецоперации, сейчас проходит исследование этой техники.
Российский танк Т-72Б3 на площади Свободы в Таллине, ЭстонияPavel Golovkin/AP
ВСУ за минувшие сутки 36 раз обстреляли населенные пункты ДНР, ранены три человека, повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры — ТАСС