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Политика

Военная операция на Украине. День 510-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 510-й день

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Тяжелая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении

Тяжелая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепёк» Центрального военного округа на Краснолиманском направлении

Евгений Биятов/РИА Новости
Главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что девять беспилотников сбиты ночью над Крымом, 19 подавлены средствами РЭБ. Британские СМИ сообщают, что подбитые российские танки будут изучать в лаборатории близ Солсбери. Взрывы произошли ночью в Харькове, Одессе и Николаеве. ВСУ обстреляли ДНР, ранены три мирных жителя. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:50

❗️РФ проверит причастность западных спецслужб, в частности британских, к подрыву Крымского моста, сообщил на заседании Совбеза ООН первый заместитель постпреда РФ при Всемирной организации Дмитрий Полянский. МИД Великобритании отвергает обвинения.

8:44

❗️Промышленный объект поврежден в Николаеве, где ночью произошли взрывы, там начался пожар. Об этом сообщило оперативное командование «Юг» ВСУ.

Сообщается также о повреждении объектов инфраструктуры морского порта в Одессе.

8:40

Представитель Госдепа США Мэттью Миллер ответил на вопрос журналистки о сравнительно ничтожных результатах украинского «контрнаступления».

«Контрнаступление еще только начинается, но что касается оценки ситуации на поле боя, то я оставляю это украинцам», — заявил он.

Ему указали на тот факт, что в ходе последнего контрнаступления им удалось отвоевать около 81 кв. км территории, что немного больше площади Вашингтона — и предложили сравнить с 4600 кв. км, которые Украина смогла захватить во время первого контрнаступления прошлой осенью.

8:30

Авиация южной группировки войск нанесла удар управляемыми боеприпасами УПАБ-500 по пунктам временной дислокации ВСУ в районах Серебрянки и Северска в ДНР, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ

8:22

8:20

ВСУ на запорожском направлении используют тактику роя при атаке беспилотниками позиций российских войск, рассказал командир подразделения ВС РФ РИА Новости.

8:15

⚡️Взрывы произошли в Харькове, Одессе и Николаеве. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях, сообщает ТАСС.

8:08

Глава Крыма Сергей Аксенов: девять беспилотников сбиты ночью над Крымом, 19 подавлены средствами РЭБ. В результате налета никто не пострадал.

«Благодарю наших военнослужащих за службу! Отработали четко и слаженно. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам информации», — говорится в сообщении Аксенова. Минобороны РФ приводит несколько иные данные в своем Telegram-канале:

8:04

Начальник штаба обороны Королевских Сухопутных сил Тони Радакин в интервью газете The Telegraph заявил, что сотрудники военной научно-технической лаборатории в технопарке Портон-Даун близ Солсбери получили российские танки, которые были повреждены во время спецоперации, сейчас проходит исследование этой техники.

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Российский танк Т-72Б3 на площади Свободы в Таллине, Эстония

Pavel Golovkin/AP
8:02

ВСУ за минувшие сутки 36 раз обстреляли населенные пункты ДНР, ранены три человека, повреждены два жилых домостроения и один объект гражданской инфраструктуры — ТАСС

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию СВО и других событий в мире.

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