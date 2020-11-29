Выборы в США: Трамп обвинил ФБР в фальсификациях

Американский президент Дональд Трамп по-прежнему считает выборы мошенничеством, которое приведет к тому, что больше ни один республиканец не сможет быть избранным. По его мнению, к этому мошенничеству могут быть причастны сотрудники Министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР).

«Мое мнение не переменится за шесть месяцев — имело место массовое мошенничество, — сказал глава государства в интервью Fox News. — Что ФБР и министерство юстиции [делали]? Не знаю, может быть, они причастны».

«Почему позволяют, чтобы людям все сходило с рук? Это невероятно», — добавил он.

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Он уверен, что «если республиканцы позволили этому произойти, вы больше никогда не увидите еще одного республиканца избранным в этой стране на уровне сената, палаты представителей или президента».

Трамп в очередной раз подчеркнул, что «эти выборы были сфальсифицированы, СМИ даже не хотят об этом писать». Говоря об американском Минюсте и ФБР, Трамп заявил, что «они пропали без вести» и «не может сказать, где они».

По словам президента США, эти ведомства не принимали мер в связи с заявлениями республиканцев о фальсификациях на выборах.

«Это непостижимо. Можно было бы подумать, что, если вы сотрудник ФБР, Министерства юстиции США, то это самое важное дело, за которым надо следить. Где же они? Я не вижу ничего [каких-либо действий]», — обратил внимание Трамп.

Кроме того, в эфире Fox News он добавил, что ни Минюст, ни ФБР не предприняли каких-либо мер после продолжительных разбирательств в связи со слежкой за его избирательным штабом во время предыдущей президентской гонки в стране.

В начале ноября в США прошли всеобщие выборы, на которых избирателям предлагалось проголосовать не только за президента (основные кандидаты республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден), но и за членов Конгресса.

Победу, по заявлению ведущих американских СМИ, одержал Байден. Тем не менее официально еще не было объявлено о его победе, хотя команда республиканца уже готовится к принятию власти.

Республиканцы сразу после того, как прошло голосование, заявили, что во многих штатах были допущены нарушения. Штаб Трампа заявил, что располагает большим количеством доказательств, с которыми обратился в суды.

«Мы пытаемся передать доказательства, но судьи не желают позволять нам это делать», — заверил Трамп.

В качестве примера глава Белого дома привел историю американки, которая пришла на избирательный участок, где оказалось, что за нее уже проголосовали. «Очень многие люди попали в такую же ситуацию. Это достигло такого уровня, что никто и не предполагал. Есть большое количество различных историй [о нарушениях на выборах]», — заметил он.

По словам Трампа, на подсчет голосов не допустили наблюдателей от Республиканской партии, в то время как «демократам разрешалось входить в помещения».

«Неожиданно поступали новые бюллетени. У нас есть фотографии и доказательства того, что новые бюллетени поступали в помещения для подсчета. Такого никогда не было в истории», — уверен он.

Трамп считает, что нарушения начались из-за голосования по почте. Тем не менее штаб пока еще действующего президента США будет продолжать работу над раскрытием и доказательством нарушений на выборах.

«Я намерен задействовать 125% моей энергии, чтобы сделать это. Необходимо, чтобы судьи заслушали эти дела, необходимо, чтобы Верховный суд принял действительно большое решение», — сказал он в интервью американскому телеканалу.

По словам Трампа, его настрой за полгода не изменился. «Налицо значительный обман, голосование по почте — это катастрофа», — продолжил Трамп.

«Про нас говорили, что мы потеряем места в Палате представителей, но мы не потеряли ни одного и получили много других мест <...> Мы выиграли на выборах в Сенате, Палате представителей», — добавил он, заметив, что в этом случае его проигрыш статистически невозможен.

Но двумя днями ранее Трамп заявил, что покинет Белый дом, если большинство выборщиков официально отдадут голоса его сопернику Джо Байдену. Глава государства заверил, что передаст власть оппоненту, если тот докажет, что законно победил на выборах.