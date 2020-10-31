Дошло до задержаний: женщины провели марш в Минске

Днем субботы, 31 октября, около сотни женщин с бело-красно-белой символикой собрались у кинотеатра «Беларусь» и двинулись в сторону центра Минска, отмечает ТАСС.

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Их путь пролегал через СИЗО на улице Володарского. В этом изоляторе содержатся участники протестных акций, которые были ранее арестованы по различным обвинениям.

Проходя мимо СИЗО, участники марша скандировали «Выпускай!»

Такое же требование они озвучили у здания КГБ. В его изоляторе находятся известные белорусские политики, которых правозащитное сообщество признало политзаключенными.

Пока женщины шли по своему маршруту, к ним присоединились протестующие из числа людей с ограниченными возможностями. Те начали свое шествие от

Красного костела в центре Минска.

Какое-то время, пока протестующие проходили по центру белорусской столицы, сотрудники правоохранительных органов не вмешивались в происходящие. Силовики лишь предупреждали их о незаконном характере марша.

Но в итоге задержания все-таки были. Об этом сообщила в комментарии ТАСС официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

«Несколько граждан задержано в ходе несанкционированного мероприятия в рамках административного процесса», — сообщила она.

Марш завершился на площади Якуба Коласа.

Ранее глава белорусской оппозиции Светлана Тихановская выдвинула властям республики ультиматум, согласно которому Лукашенко за 13 дней должен был покинуть пост, освободить всех политзаключенных и прекратить насилие над протестующими и их задержания.

Если эти требования не будут выполнены, предупреждала Тихановская, оппозиция устроит забастовки на главных предприятиях страны, а также будет организовывать массовые митинги.

Ни один из пунктов Лукашенко не выполнил. Более того, после крупных акций протеста, которые прошли по Белоруссии в минувшее воскресенье и понедельник, глава страны предупредил, что впредь правоохранители будут действовать жестко.

Об этом он заявил на встрече с коллективом МВД, заметив, что властям Белоруссии некуда отступать, да они и не собираются.

«Если кто-то прикоснется к военнослужащему, он должен уйти оттуда как минимум без рук. Я говорю это публично, чтобы все понимали нашу дальнейшую решительность. Кто готов, будем действовать», — добавил президент республики.

Тогда же Александр Лукашенко сообщил, что студенты белорусских вузов, принимающие участие в акциях протеста, должны быть отчислены из учебных заведений. По его словам, не надо никого «ни просить, ни уговаривать». «В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус, а они потом опять оттуда вылезут», — пояснил глава государства.

В свою очередь Светлана Тихановская восприняла это как боязнь со стороны белорусских властей. Такое мнение она выразила на Всемирном конгрессе белорусов. По ее словам, отчисление студентов, увольнение преподавателей, рабочих, аресты сторонников оппозиции говорят о том, что власти в панике.

«Они боятся нашей настойчивости, они в растерянности, они не могут понять, почему мы до этого времени не остановились и продолжаем выходить на мирный протест», — приводит ее слова немецкое издание DW.

Ранее один из вузов Литвы предложил отчисленным белорусским студентам бесплатное обучение. «Граждане Беларуси, которые учились на специальностях из сферы гуманитарных, социальных наук и искусств и столкнулись с политическим давлением со стороны властей, могут обратиться в ЕГУ для того, чтобы быть зачисленными на основании перезачета пройденных курсов», — говорится в сообщении на сайте Европейского гуманитарного университета.

Вуз также уточнил, что с сентября принял на бесплатную форму обучения 19 белорусов.