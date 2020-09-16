«Камень преткновения»: что мешает встрече «нормандской четверки»

Вокруг встречи лидеров «нормандской четверки» сложилось недопонимание. Из Украины доносятся позитивные прогнозы, Россия, однако, оптимизма на этот счет не демонстрирует.

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Президент Украины Владимир Зеленский 15 сентября в ходе своего визита в Вену заявил, что все участники «нормандского формата» высказали готовность к проведению встречи лидеров четверки.

«Не могу обещать, но, кажется, в течение 10 дней должна быть, верю или надеемся, не знаю, как сказать, еще одна встреча советников, после которой уже должна быть встреча лидеров «нормандской четверки». По крайней мере, все лидеры, насколько мне известно, подтверждают готовность к встрече», — сказал он в ходе совместной пресс-конференции с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

В России же другой взгляд на этот вопрос. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, прежде чем прогнозировать встречу лидеров «нормандской четверки», необходимо реализовать достигнутые в Париже договоренности.

«Пока преждевременно говорить. У всех глав государств есть намерения продолжать этот процесс. <…> Как неоднократно говорил президент, должна быть проделана домашняя работа и должны быть реализованы те договоренности, которые достигнуты в Париже. Пока констатировать, что здесь мы продвинулись, мы не можем. Да, желание продолжать работу есть, но нужно выполнить предыдущие договоренности», — заявил Песков

МИД России также ранее опровергал заявления Зеленского о готовности к встрече в «нормандском формате».

«Я скажу, что это неправда. И на переговорах советников и политсоветников в Берлине в прошлую пятницу Дмитрий Николаевич Козак четко сказал, что оснований для проведения нового саммита пока нет», — заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В ответ внешнеполитическое ведомство Украины попросило Россию подтвердить свое желание двигаться в направлении урегулирования конфликта в Донбассе в рамках «нормандского формата».

«Недостаточно дипломатический и несколько эмоциональный комментарий заместителя министра иностранных дел РФ требует дополнительных разъяснений позиции российской стороны как участникам «нормандского формата», так и международному сообществу», — говорится в заявлении МИД Украины, размещенном на сайте ведомства.

Встреча советников глав государств «четверки», на которую ссылается Россия, прошла 11 сентября в Берлине. Украину на ней представлял глава офиса президента Андрей Ермак. Россию — замглавы администрации президента Дмитрий Козак, курирующий донбасский вопрос. Последний по итогам встречи выступил с достаточно сдержанными заявлениями, сообщив, что прорывов в ходе переговоров не было, а возможность встречи лидеров даже не обсуждалась.

«Не могу похвастаться, что по всем вопросам достигли согласованных решений. На уровне наших помощников продолжится диалог. Попытаемся до конца сентября выработать согласованное решение, — сказал Козак. — Договорились, что будет поддержан режим тишины, режим прекращения огня, что те дополнительные меры, которые были приняты 22 июля, будут безусловно соблюдаться, выполняться, те механизмы обеспечения режима прекращения огня будут выполняться как с одной, так и с другой стороны».

Замглавы администрации президента также вновь подчеркнул, что встреча лидеров «четверки» неактуальна, пока не будут реализованы договоренности, к которым участники пришли во время прошлогоднего саммита в Париже. А это, в частности, интеграция «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной — после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.

Украина же продолжает настаивать на другом порядке выполнения минских соглашений. Последней каплей стало принятие в Верховной раде постановления о проведении местных выборов на Украине 25 октября. В постановлении парламента при этом упоминаются и выборы в Донбассе — в документе говорится, что голосование там пройдет только после выполнения пяти условий, в том числе и передачи контроля над границей.

Так, впервые за историю минского процесса Верховная рада Украина официально закрепила свое несогласие с одним из главных пунктов соглашений — порядком проведения выборов.

«Сегодня мы обсуждали [вопросы] принципиальных подходов к минским соглашениям и практических действий по их реализации. Вы знаете, что камнем преткновения является твердая позиция Украины — я имею ввиду по количеству голосов в парламенте — отойти от минских соглашений», — сказал Козак.

При этом Дмитрий Козак также сообщил, что украинская сторона планирует «откорректировать то постановление, которое было принято 15 июля».

О том, что Украина «выборочно подходит» к выполнению минских соглашений, заявил 14 сентября президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

В целом, Дмитрий Козак перечислил все пункты, которые тормозят проведение новой встречи лидеров. Он также высказал недовольство звучащими из Украины заявлениями о необходимости пересмотра минских соглашений.

«Это не эксперты, это вице-премьеры, министры, которые заявляют, что нужно пересмотреть минские соглашения, что они не устраивают Украину. Ну, тогда нужно четко, конкретные предложения, что вы в конце концов хотите», — заявил Козак.

Заявление офиса президента Украины было менее конкретизированным. В сообщении делается акцент на том, что Киев делает все возможное, чтобы сохранить режим перемирия, а стороны обсуждали обмен удерживаемыми лицами и новую встречу лидеров.

«Достигнута договоренность встретиться в формате советников лидеров стран-участниц «нормандской четверки» в течение следующих недель и продолжить обсуждение выполнения парижских договоренностей и подготовки берлинского саммита в нормандской формате», — говорится в заявлении офиса президента Украины.

Сообщение Козака о том, что Верховная рада пересмотрит постановление о проведении местных выборов, осталось без внимания. Зато эту тему затронул представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Андрей Костин, который также присутствовал на переговорах в Берлине.

«Сегодня на встрече было отмечено, что на рассмотрении украинского парламента находится проект о внесении изменений в постановление о назначении местных выборов, который предусматривает другую редакцию п.4. в отношении которого столько шумных спекуляций. Предложенная редакция полностью соответствует минскому комплексу мер», — сказал Андрей Костин.

Дело в том, что для Владимира Зеленского показатель того, как продвигается процесс урегулирования конфликта — главный фактор, от которого зависит уровень его популярности. Украинский лидер пришел к власти на волне заявлений о готовности «договариваться хоть с чертом лысым». Наибольшее количество голосов на президентских выборах он получил именно на юго-востоке страны, где преобладает запрос на окончание военных действий.

Зеленский прекрасно понимает, что именно ему надо сделать, чтобы удержать этот электорат. Рейтинг президента ползет вниз в преддверии местных выборов. И чем ближе выборы, тем большую активность проявляет Киев в вопросах проведения «нормандского саммита». Личная встреча лидеров позволила бы Зеленскому снова продемонстрировать свою готовность к диалогу, которую он обещал показать.

Однако Россия, судя по всему, понимает, что коммуникация с Украиной лежит, по большому счету, в плоскости избирательной кампании партии президента. Поэтому Москва предпочитает не давать Киеву возможности для новых политических лозунгов и одергивает каждое заявление украинского руководства о позитивных сигналах на этом направлении, требуя конкретных действий.

Об этом сигнализируют, например, июльские договоренности о вступлении в силу нового режима прекращения огня.

В офисе президента Украины их назвали «прорывом». Перемирие действительно отличается от предыдущих беспрецедентными мерами, и, по большому счету, режим тишины соблюдается. Проблема, однако, состоит в том, что ввести дополнительные условия Россия предлагала уже не раз, и только в ходе встречи ТКГ в июле Украина согласилась их принять. Это позволило офису президента заявить о прорыве, а также, вероятно, разблокировало дальнейшие контакты в рамках «нормандского формата».

Судя по всему, теперь предметом обсуждений является постановление Верховной рады о проведении местных выборов, и пока парламент не внесет коррективы, соответствующие минским соглашениям, говорить о новой встрече лидеров не приходится.