«Посмешище на весь мир»: Трамп поменял мнение о переносе выборов

Президент США Дональд Трамп заявил, что не желает переноса выборов главы государства, назначенных на ноябрь. Глава Белого дома разъяснил свой резонансный пост в Twitter в ходе брифинга в Белом доме, но снова раскритиковал голосование по почте, передает ТАСС.

«Мне кажется, я не хочу переноса. Пускай проходят в ноябре, но три месяца ждать их результатов, чтобы узнать, что все [отправленные по почте] бюллетени пропали, а выборы недействительны — этого я не хочу», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, он руководствуется «здравым смыслом» и при почтовом голосовании все произойдет ровно так, как он предсказывает.

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Ранее в Twitter Дональд Трамп предложил рассмотреть вариант переноса выборов из-за эпидемии коронавируса. Голосовать по почте, подчеркнул он, не является внятным выходом из ситуации. Если выборы в 2020 году будут устроены именно так, то они могут стать «самыми грязными в истории».

«Это все знают. Умные люди знают это, глупые могут не знать, а некоторые люди не хотят говорить об этом, но знают это», — добавил он впоследствии, выступая перед прессой.

Трамп подчеркнул, что хочет обычные выборы, когда люди приходят на избирательные участки, говорят свое имя и расписываются в ведомости. Если же Америка будет голосовать по почте, то она станет «посмешищем на весь мир — все в курсе, что это не сработает».

Трамп добавил, что его твит о возможности переноса назначенных на 3 ноября выборов был призван разъяснить минусы удаленного голосования по почте. Он напомнил, что во время праймериз в этом году уже случился такой «бардак» — были утрачены «десятки тысяч бюллетеней, отправленных по почте».

Он также процитировал заголовок из Washington Post — влиятельной газеты, регулярно и резко критикующей Трампа — о пропаже бюллетеней. «Это не ложь, а правда — хотя обычно это лживое медиа», — подчеркнул президент США.

Американские эксперты ранее предупреждали, что в реальности перенос выборов практически невозможен. Это запрещает федеральный закон о выборах, принятый еще в середине XIX века. По нему, голосование на выборах президента США проходит «во вторник после первого понедельника ноября» — для изменения закона республиканцу Трампу нужно одобрение подконтрольной демократам палаты представителей и сената.

Отмена выборов также не поможет — согласно 20-й поправке к Конституции Соединенных Штатов, полномочия президента и вице-президента истекают «в полдень 20 января» — через четыре года после вступления в должность.

По последним данным, в США выявлено порядка 4,4 млн случаев заражения инфекцией, умерли от причин, связанных с COVID-19, более 151,6 тысяч человек. Из-за этого очное голосование на участках находится под большим вопросом.

В конгрессе США ни республиканцы, ни демократы не поддерживают идею перенести президентские выборы из-за коронавируса. Лидер республиканцев Митч Макконнелл заявил, что дата выборов «высечена на камне». Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси опубликовала выдержку из конституции, где говорится, что изменить дату выборов может только конгресс.

Более того, сенатор-демократ Камала Харрис отметила, что «Трамп просто напуган, потому что знает, что проиграет Байдену».

19 июля Дональд Трамп отказался отвечать утвердительно на вопрос о том, признает ли он любые результаты предстоящих выборов главы государства. В интервью Fox News американский лидер отметил, что ему сначала нужно «увидеть» результаты выборов.

«Я не собираюсь отвечать «да». Я не собираюсь отвечать «нет», — сказал президент в ответ на вопрос о признании результатов выборов. Кроме того, Трамп заявил, что не является «хорошим лузером», не любит проигрывать и проигрывает редко.

10 июля Трамп заявил, что его оппонент на президентских выборах демократ Джо Байден заимствовал у него часть его экономической предвыборной программы, пишет The Washington Times. «Это плагиат, он взял это у меня. Но ему никогда не удастся это сделать. Ему нравится заниматься плагиатом. Это очень радикальный левый план, но он говорит правильные вещи, потому что копирует то, что я сделал», — сказал Трамп. Он добавил, что Байдену не удастся реализовать «украденные» пункты повестки, а сам он прекрасно это понимает.