«Просто перепутал»: Зеленский сократил число регионов Украины

Украинский президент Владимир Зеленский, поздравляя население страны с государственным праздником — днем конституции — заявил, что на Украине 25 регионов, а не 27, как прописано в основном законе государства.

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«Знаете, сейчас я нахожусь на Херсонщине. Это прекрасный и живописный край. И нам очень повезло, потому что в нашей стране таких — 25», — говорится в тексте обращения, которое опубликовано на сайте его офиса.

В статье 133 конституции Украины прописаны 27 регионов. В них входят Киев и Севастополь, имеющие специальный статус, а также Автономная Республика Крым. Но в 2014 году полуостров стал российским, что в официальных заявлениях не признают украинские власти.

Статус Крыма, перешедшего под российскую юрисдикцию по итогам референдума 2014 года, не признает также ряд европейских стран и США. Эти государства ввели экономические ограничения и продолжают санкционную политику против России.

По мнению депутата Верховной рады Юрия Бойко, Зеленский мог просто «перепутать» количество регионов. «А он просто перепутал. Он сапоги забыл, когда ехал на Западную Украину разбираться с наводнением. Мы привыкли к тому, что он путается в показаниях. Поэтому ничего удивительного», — сказал парламентарий в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

В своем обращении к украинцам Зеленский также выразил мнение, что «лучшая страна именно та, где мы родились». Он напомнил, что, согласно первой статье конституции, Украина — «суверенное, независимое, демократическое, социальное и правовое государство». «Я думаю, здесь не хватает еще одного утверждения. Украина — невероятно красивая и восхитительная. И совсем не обязательно, чтобы это было записано в конституции. Достаточно, чтобы это было отпечатано в нашем сердце», — считает украинский президент.

Он также заверил, что для него беречь Украину значит «беречь каждого украинца». «Именно конституционные права гражданина являются подсказкой, как это делать. Мы должны научиться уважать права друг друга», — полагает политик.

Глава государства также призвал украинских жителей «быть гражданами каждый день», а не только в праздники. День конституции на Украине отмечается 28 июня. В прошлом году Зеленский высказал мнение, что было бы неплохо напечатать конституцию для детей, где было бы просто и понятно разъяснено о правах украинцев. Президент назвал «классной» идею создать «конституцию для детей, которая будет им действительно интересна».

В этом году задумка была реализована к государственному празднику. О том, что на Украине появилось такое разъяснение основного закона страны, офис Владимира Зеленского сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Иллюстрированная книга вышла под названием «Простая конституция».

В офисе украинского президента отметили, что эта книга позволит с детских лет «в простой и привлекательной для них [детей] форме» изучать основы демократического государства и знать свои права.

Однако пользователи Facebook высмеяли книгу за фразу «Шумеры, гоу в государство, я создал», которая размещена на одной из страниц издания. «Что означает «Шумеры, гоу в государство, я создал?» — задался вопросом пользователь Alexei Orlov. Владимир Григорьевич спросил в комментариях к записи о книге: «Что вы делаете? У вас с головой все нормально?»

В то же время Виктория Дегтяр не поняла, о чем эта фраза. «Как объяснить ребенку связь этой фразы с конституцией Украины?» — спросила она.

«В доступной для президента форме? Как продолжение книги «Политика для начинающих», которую Зеленскому подарили на «Книжном арсенале», — добавила Renata Syomkina.