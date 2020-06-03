«Хуже, чем кажется»: как мир отреагировал на протесты в США

Протесты в США, вызванные гибелью афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе 25 мая, спровоцировали волну акций против расизма по всему миру.

Демонстрации прошли в Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Франции и даже Австралии. Зачастую протесты были мирными, но в Париже демонстрации в итоге переросли в столкновения с полицией.

Демонстранты не столько проявляли солидарность с темнокожими США, сколько указывали на подобные случаи в своих собственных странах. К примеру, в Австралии протесты привязаны к ситуации вокруг коренного населения — австралийских аборигенов или бушменов. Как говорила одна из представителей движения за их права Линда Бурни, за последние 30 лет более 430 аборигенов погибли во время содержания под стражей.

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Взрослые коренные жители составляют лишь 2% от населения Австралии, но в австралийских тюрьмах их количество составляет 27% от общего числа заключенных. По мнению Бурни, отчасти это связано с расистскими взглядами, распространенными среди сотрудников правопорядка, на что необходимо обратить внимание.

Европейский ответ

Власти тех или иных стран, не отрицая, в целом, наличие проблемы расизма, отмечают высокий уровень насилия в американских протестах, который не могут поддерживать. Подобной линии придерживаются и в ООН, по словам генсека организации Антониу Гутерриша, активистам следует воздерживаться от насильственных мер.

«Жалобы должны быть услышаны, но их следует выражать мирно, а власти должны сдержанно реагировать на демонстрации», — написал Гутерриш в Twitter.

В США протесты достаточно быстро утратили мирный характер и переросли в беспорядки со столкновениями с полицией, грабежами и поджогами. В ряд американских городов для стабилизации ситуации была введена национальная гвардия, однако пока подавить народные волнения не удалось. По последним данным, задержаны уже более 9 тыс. человек, и это число продолжает расти.

В Евросоюзе также поддерживают право жителей США на мирные демонстрации. Как говорил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, Брюссель призывает протестующих к сдержанности и осуждает злоупотребление властью со стороны американской полиции.

«Мы осуждаем насилие и призываем к сдержанности. ЕС осуждает расизм во всех его проявлениях и призывает США объединиться и залечить раны. Все жизни священны, в том числе жизни темнокожих граждан», — отмечал дипломат.

Европа шокирована гибелью Флойда, продолжал Боррель, его смерть стала явным превышением служебных полномочий полиции.

Определенный шок среди европейцев, действительно, присутствует, он непосредственно связан с действиями полиции, которые привели к смерти Джорджа Флойда. На видеозапись с задержанием мужчины, один из полицейских давит коленом ему на шею, пока тот не затихает. Последние слова Флойда — «Я не могу дышать» — стали лозунгом демонстрантов как в США, так и в Европе.

Комментируя происходящее в США, немецкий министр иностранных дел Хайко Маас выразил надежду, что американские протесты будут иметь значение и положительно повлияют на страну. Он пояснил, что имеет в виду мирные демонстрации, и осуждает насилие, сопровождаемое беспорядками.

«Я надеюсь, что протесты в США больше не приведут к насилию, а также, что они смогут что-то изменить», — написал Маас в Twitter.

«Американская трагедия»

В России беспорядки в США считают внутренним делом страны, как говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Кроме того, Москва отвергает теории о «вмешательстве» в ситуацию, которые озвучили несколько американских политиков.

С точки зрения России, американские протесты продемонстрировали все проблемы Вашингтона в области прав человека. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, мы видим американскую трагедию сегодняшнего дня.

«О каком лидерстве на этом направлении США мы можем говорить после того, что мы все увидели? После действий полиции, попыток манипуляции общественным мнением через СМИ, обвинений друг в адрес друга», — считает дипломат.

При этом Москву беспокоят участившиеся случаи проявления необоснованной жестокости полицейских в отношении представителей СМИ, в частности, ряд инцидентов с участием российских журналистов. Поэтому МИД России призывает профильные международные структуры дать соответствующий ответ.

Китайско-иранское единодушие

При этом для Китая и Ирана беспорядки в США можно назвать настоящим «подарком», так как Вашингтон активно критиковал реакцию властей на массовые демонстрации в обоих странах.

Теперь же в Пекине и Тегеране вспоминают обвинения со стороны Вашингтона и используют их против него, так как для урегулирования ситуации в США вводят комендантский час в пострадавших городах и обращаются к силам военных для поддержки.

Да и отношение властей к протестующим нельзя назвать лояльным, сам президент США Дональд Трамп называет активистов «сбродом и неудачниками».

Так, китайские власти напоминают США их критику по Гонконгу, который в прошлом году захлестнули массовые антиправительственные демонстрации. Как отмечала глава китайского специального района Кэрри Лэм, Вашингтон следует политике двойных стандартов, занимая совершенно другую позицию по отношению к собственным протестам.

«Когда заходит речь об обеспечении нацбезопасности в их собственной стране, они относятся к этому со всей серьезностью, а на ситуацию в нашей стране, в частности, в Гонконге — они смотрят предвзято», — поясняла глава Гонконга.

При этом государственные СМИ КНР с иронией предлагают Пекину поддержать американских активистов, как США сделали это с гонконгцами. А китайские чиновники различного уровня открыто используют фразу «Я не могу дышать» в социальных сетях.

Если говорить о реакции Ирана, то руководство страны открыто призывает США «прекратить насилие» против своего народа. По словам пресс-секретаря иранского МИД Аббаса Мусави, мир услышал американский протест против угнетения и поддерживает его.

«Американские чиновники и полиция должны прекратить насилие против своего народа и дать им дышать», — подчеркивал Мусави.

Африканский интерес

К слову, афроамериканцев среди протестующих активно поддерживают в Африке. В частности, президент Ганы Нана Акуфо-Аддо заявил, что темнокожие по всему миру были шокированы гибелью Джорджа Флойда от рук белого полицейского.

«Мы вместе с нашими родными и близкими в Америке в эти трудные времена», — добавил глава африканской республики.

Эту линию поддержала бывший премьер-министр Кении Раила Одинга. Она помолилась за то, чтобы в США восторжествовала справедливость для всех людей. По ее словам, Африка также сталкивается с проблемой расизма — людей судят не по характеру, а по цвету их кожи.

В свою очередь, министр финансов ЮАР Тито Мбовени осудил действия полиции против афроамериканцев в США и вспомнил, как несколько лет назад протестовал у американского посольства из-за «очевидных системных убийств темнокожих».

«Впоследствии посол США, в то время это был Патрик Гаспар, пригласил меня в свой офис и сказал, что на самом деле все намного хуже, чем кажется», — резюмировал Мбовени.