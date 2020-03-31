«Изображает кризис»: Нетаньяху поделится креслом премьера

Парламентский кризис в Израиле, тянущийся уже больше года, входит в завершающую стадию. Два ключевых политика страны — лидер партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху и глава блока «Кахоль — Лаван» Бени Ганц, — кажется, поделили должности: кресло спикера парламента займет Ганц, а перед Нетаньяху открывается возможность удержать место премьер-министра.

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По данным The Jerusalem Post, Нетаньяху, в целом, одобрил назначение Ганца, что в итоге подтолкнуло стороны к обсуждению возможности создания совместного правительства. В то же время получается, что оппозиция, по факту, отказывается от заявленной ранее цели — свержения Нетаньяху с должности премьера.

Детали будущей сделки все еще неизвестны, но израильские СМИ утверждают, что

Нетаньяху предложил Ганцу разделить обязанности премьера и набрать равное число министров из обеих партий. Кроме того, лидер «Ликуд» якобы будет занимать пост главы кабинета 18 месяцев, а затем его сменит глава «Кахоль — Лаван».

Фактически Нетаньяху и Ганц будут оба представлены в качестве премьеров при приведении правительства к присяге.

Что касается разделения министров, то тут стороны рассчитывают создать общий кабинет численностью до 34 министров. Однако в этой связи возникают первые противоречия, которые пока не удалось устранить.

Несогласия и трудности

Во-первых, Нетаньяху и Ганц не могут прийти к соглашению по назначениям министров. К примеру, спор идет вокруг постов глав минздрава и МИДа. Изначально человек из «Кахоль-Лаван» должен был заняться здравоохранениям, но на переговорах 30 марта Ганц решил изменить выбор на пост министра иностранных дел.

Во-вторых, противоречия возникают на фоне инициатив, продвигаемых сторонами. В частности, Нетаньяху намерен занять Иорданскую долину, а также ряд других территорий в соответствии с американской «сделкой века». Ганц же изначально выступал против односторонней аннексии указанных территорий. При этом «Ликуд» хочет, чтобы их будущие партнеры по коалиции не мешали провести голосование в парламенте, что негативно воспринимают в «Кахоль-Лаван».

В-третьих, переговорам двух лидеров мешает реакция извне. Неожиданное решение Ганца о сотрудничестве с Нетаньяху раскололо его оппозиционный блок -— из «Кахоль-Лаван» вышли Яир Лапид и другие депутаты, входящие во фракцию «Еш атид», и Моше (Буги) Яалон вместе с депутатами от ТЕЛЕМ. Теперь Ганц систематически сталкивается с критикой бывших партнеров, которые называют его решение позорным.

Достается и Нетаньяху, причем со стороны его собственной партии. Высокопоставленные министры от «Ликуда» выступают против разделения кабмина, так как в их партии больше депутатов и они якобы должны занять больше мест в правительстве.

Кризисы в переговорах могут создаваться искусственно, заявил в разговоре с «Газетой.Ru» израильский политолог Бенни Брискин.

«Есть попытки изобразить кризис для того, чтобы добиться каких-то дополнительных соглашений. В тот момент, как Ганц публично согласился войти в правительство Нетаньяху, все стало ясно. Понятно, что теперь он в нем останется, а переговоры — это лишь обсуждение деталей», — уверен эксперт.

Влияние эпидемии

Впрочем, в переговорах двух бывших соперников есть еще один немаловажный фактор — пандемия нового коронавируса. По последним данным, в Израиле число зараженных превысило отметку в 4,8 тыс. человек, а количество умерших достигло 17. Для борьбы с эпидемией израильские власти приняли ряд жестких мер, чтобы изолировать страну от внешнего мира.

Ограничения сказываются на экономической ситуации в стране не в лучшую сторону, более 20% израильтян находятся без работы во время эпидемии. В подобных условиях расширение кабмина до 34 министров, по мнению аналитиков Jerusalim Post, еще сильнее ухудшит экономическую обстановку в Израиле.

«Нетаньяху идет как старый спецназовец к намеченной цели, и его не волнует, сколько будет министров в новом правительстве.

Главное, что он добился разрушения левоцентриского блока («Кахоль-Лаван») и теперь это вновь будет его правительство», — отметил Бенни Брискин.

В целом, пока властям удается оперативно реагировать на ситуацию с коронавирусом, что отражается на мнении людей. Согласно мартовскому опросу Midgam Institute, 53% израильтян поддерживают действия правительства по борьбе с распространением заболевания.

В особенности израильтяне довольны действиями премьера и министра здравоохранения Моше Бар Симан Това -— их рейтинг составляет 66% и 68% соответственно. Ганца же положительно оценивают 34% респондентов.

При этом 36% респондентов уверены, что кабмину следует принять более жесткие ограничения на фоне пандемии, и только 7% опрошенных считают, что действия правительства чрезмерны.

Коронавирус не слишком влияет на сам ход переговоров Нетаньяху и Ганца, подчеркнул Брискин, а появление коалиции лишь вопрос времени — это может произойти как через неделю, так и через две.