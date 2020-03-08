«Масла вообще нет»: Зеленский оценил переговоры с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский оценил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. В интервью британской газете The Guardian он заявил, что договариваться с президентом России «очень сложно».

«Мы сели за стол переговоров. Знаете, говорят: «идет как по маслу»? Но здесь «масла» вообще нет», — подчеркнул Зеленский.

Реклама

По словам президенту Украины, о «прорыве» в российско-украинских отношениях говорить не приходится — однако впервые за три года был проведен саммит «нормандской четверки».

Кроме того, он привел в качестве примера прогресса возвращение 111 украинцев, находившихся в заключении в России и самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

В конце февраля Путин заявил, что не теряет надежды договориться с Зеленским об улучшении двусторонних отношений.

«Надежда умирает последней, есть [вероятность улучшения]», — заявил президент РФ в интервью ТАСС. Глава государства отметил, что после возвращения с нормандского саммита в Париже Зеленский начал говорить о том, что надо пересматривать минские соглашения.

«Это вызывает вопросы», — добавил он. Подытоживая, Путин отметил, что, несмотря на все, стороны смогли договориться об обмене удерживаемых лиц и по газовым вопросам.

8 февраля Зеленский выразил надежду на скорое проведение еще одной встречи в «нормандском формате» через два месяца в Берлине. Об этом он сказал после встречи с папой Римским Франциском в Ватикане.

Политик рассказал, что за два месяца после саммита в Париже он просил Папу помочь с освобождением украинцев, которых арестовали или взяли в плен в Донбассе, Крыму или остальной России.

Вскоре после этого в Кремле рассказали, что в настоящее время идет обсуждение новой встречи в «нормандском формате. «Она обсуждается. Безусловно,

для проведения этой встречи как минимум нужно перечитать парижские документы и попробовать осмыслить, было ли что-то сделано», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кроме того, Песков добавил, что точных сроков проведения следующего нормандского саммита пока нет. «В данном случае не должно быть места лишним оценкам, трактовкам», — заключил он.

Саммит «нормандской четверки» в Париже прошел в начале декабря, в переговорах приняли участие президенты РФ и Украины, а также лидер Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель. Встрече во французской столице предшествовало выполнение Киевом ряда условий. Украинская сторона утвердила «формулу Штайнмайера», которая предусматривает проведение выборов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР, а также предоставление им особого статуса в случае легитимности избирательной кампании. Кроме того, Киев одобрил разведение сил в двух населенных пунктах на линии разграничения и принял участие в составлении проекта итогового документа «нормандского саммита».

Главными итогами парижских переговоров стала договоренность об обмене пленными, призыв к всестороннему прекращению огня и соглашение продолжить контакты.

Основным успехом саммита можно считать сам факт его проведения и желание сторон поспособствовать урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. К тому же в ходе переговоров состоялась первая личная встреча Зеленского и Путина.

Еще одним достижением саммита можно назвать совершенный 29 декабря обмен пленными между Киевом и самопровозглашенными республиками Донбасса — об этом лидеры «четверки» также договорились на саммите. Киев получил 52 человека от ДНР и еще 25 от ЛНР. В Донецк вернулись 60 человек, еще 63 — в Луганск. Это первый за два года крупный обмен пленными между сторонами конфликта в Донбассе.

Впоследствии в МИД России заявили, что новый саммит «нормандской четверки» будет возможен только после выполнения текущих договоренностей. «Была договоренность абсолютно четкая, что новая встреча [в «нормандском формате»] должна подвести итог тому, что было обговорено на предыдущей встрече. Это касается разведения сил, прекращения огня, разминирования, обмена пленными, внедрения «формулы Штайнмайера» в [украинское] законодательство и некоторых других вещей», — напомнил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

Он пояснил, что для проведения нового саммита необходима подвижка по комплексу договоренностей как на треке безопасности, так и на политическом треке.