Ученый предупредил об угрозе для российских птиц из-за конфликта на Ближнем Востоке

Конфликт на Ближнем Востоке угрожает популяции российских перелетных птиц, которые зимовали на побережье Персидского залива. Об этом заявил исследователь в области окружающей среды университета Катара Мохсен Яфи в беседе с РИА Новости.

Ученый напомнил, что конфликт начался в сезон миграции птиц в холодные страны, в том числе в Россию. Яфи выразил опасения, что с учетом вылетов военных самолетов, запусков бомб, ракет и беспилотников пернатые не смогут использовать привычный маршрут для возвращения на родину.

«Для них смена путей миграции бывает смертельно опасной, в том числе из-за истощения, если маршрут удлиняется», — сказал специалист.

Также он обратил внимание, что из-за постоянных перехватов ракет над морем в аравийских монархиях меняется морская экосистема.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на разлив мазута в Персидском заливе в связи с потоплением танкеров на фоне ближневосточного конфликта.

Также Захарова предупреждала о радиологических последствиях конфликта. Дипломат призвала срочно остановить военные действия, которые грозят катастрофой.

