Морская блокада: как Трамп хочет надавить на Венесуэлу

Президент США Дональд Трамп рассматривает вопрос о введении морской блокады Венесуэлы. Американский лидер не раз обсуждал подобные меры со своими советниками. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на пять источников в администрации президент США.

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Трамп считает, что размещение кораблей ВМС США у берегов Венесуэлы необходимо, чтобы не допустить доставки товаров в республику. По словам источников, впервые президент США выступил с данным предложением полтора года назад. Впоследствии Трамп не раз возвращался к теме морской блокады Венесуэлы.

Президент США пытается действовать в отношении Венесуэлы так же, как Вашингтон сделал с Кубой в 1962 году, считают источники.

«И в случае с Кубой мы знали, чего пытались не допустить. Но вот о чем мы говорим в ситуации с Венесуэлой?» — заявил один из них.

Однако Пентагон не воспринимает предложение Трампа всерьез. В министерстве обороны США уверены, что морская блокада Венесуэлы является непрактичным действием. Подобные меры потребуют слишком много сил ВМС США, считают в ведомстве. К тому же президент США, по мнению источников, не сможет найти юридического обоснования для блокады Венесуэлы.

В то же время в начале августа Трамп заявил, что Белый дом рассматривает возможность блокады или изоляции Венесуэлы. Президент США не уточнил, когда и в каком формате может быть реализована блокада.

Москва назвала действия Вашингтона неприемлемыми. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, подобное решение США может быть продиктовано бизнес-интересами американского энергетического сектора.

«Белый дом продолжает попытки оказывать давление на народ суверенного государства… Эти шаги еще больше загоняют, с нашей точки зрения, ситуацию в тупик. Раздаются неприемлемые угрозы тотальной блокады Венесуэлы», — отметила Захарова.

Она также добавила, что

действия Вашингтона не отвечают интересам народа США, а выгодны лишь части политической элиты страны.

Однако пока Вашингтон для давления на Каракас использует лишь дипломатические и экономические меры. К примеру, 6 августа Трамп подписал указ о блокировке активов властей Венесуэлы в юрисдикции США, включив в этот список центральный банк страны и государственную нефтяную компанию PDVSA. Президент США также разрешил вводить санкции против иностранных граждан, которые поддерживают власти Венесуэлы.

В Каракасе негативно отреагировали на новые санкции США. В частности, президент республики Николас Мадуро назвал решение Трампа «блокадой страны».

«Нет Трампу! Хватит блокад и агрессии в отношении Венесуэлы! Убери свои руки от Венесуэлы, Трамп!» — заявил Мадуро.

Он также добавил, что другие страны должны выступить против политики Трампа в отношении Венесуэлы.

Вашингтон начал последовательно наращивать давление на Каракас на фоне политического кризиса в Венесуэле. Ситуация в республике ухудшилась после переизбрания Мадуро президентом в январе. Тогда лидер венесуэльской оппозиции, спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя исполняющим обязанности президента республики и принял присягу.

США в числе первых заявили о признании Гуайдо временным лидером Венесуэлы. Впоследствии лидера оппозиции поддержал ряд стран Евросоюза. Однако Россия, Китай и Турция выступили против Гуайдо и заявили о поддержке Мадуро как легитимного президента Венесуэлы. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

С момента появления своеобразного двоевластия в Венесуэле США пытаются свергнуть Мадуро. Вашингтон всячески помогает оппозиции республики и настаивает на необходимости проведения новых президентских выборов в стране. В то же время представители администрации Трампа не исключают возможного военного вторжения в Венесуэлу. По словам главы МИД республики Хорхе Арреаса, Каракас готов дать отпор.

«Если США предпочтут военный путь, мы готовы сопротивляться — у нас есть армия, полиция, наш народ, и мы готовы уничтожить любую армию, какой бы мощной она не была», — подчеркнул Арреас.