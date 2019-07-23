«Зеленского сметут»: Украине предрекли новый кровавый майдан

Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе Владимир Жириновский рассказал, когда и как Украина вновь войдет в состав России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Объективный прогноз по ситуации на Украине: ее можно сравнить с раком в четвертой стадии, метастазы уже по всему организму. Вся страна в крови, экономики нет, люди уезжают», — заявил парламентарий.

По словам Жириновского, президент Украины Владимир Зеленский сможет продержаться у власти «год-два», после чего его «сметут». После этого на Украине случится новый «кровавый майдан», и власть захватят «националисты, которым нужно только обворовать страну».

Реклама

Российский депутат рассказал, что «после Великой Отечественной таких [украинских националистов] 10 лет по лесам КГБ и советская армия отлавливали». По мнению Жириновского, ультраправые могут привести к власти «своего Пиночета», но он тоже будет сметен. Он отметил, что сейчас на Украине «тысячи и тысячи» вооруженных людей и радикалов, почувствовавших запах крови.

«А закончится все сперва разделом Украины, а потом и возвращением всей Украины в состав России», — подытожил лидер ЛДПР.

Украина обрела независимость после распада Советского Союза в 1991 году после того, как Верховный Совет Украинской ССР под председательством Леонида Кравчука принял Акт провозглашения независимости Украины.

В апреле Владимир Жириновский уже заявлял, что со временем Украина потеряет государственность из-за потери населения. «От Украины ничего не останется: половина — в Европу, половина — к нам уедет», — передает его слова НСН.

В мае лидер ЛДПР заявил, что Зеленскому необходимо «провести референдум о статусе Крыма, Донецка и Луганска».

«На нем должно быть два вопроса. Первый: «Согласны ли вы с тем, что Крым и Донбасс вышли из состава Украины и эти земли воссоединились с Россией?». Второй: «Считаете ли вы, что ситуацию с Крымом и Донбассом необходимо решать военным путем?» — заявил глава российских либерал-демократов, сообщает ФАН.

Президент Украины Владимир Зеленский, тем не менее, сравнительно оптимистично смотрит на будущие отношения с Российской Федерацией. 22 июля украинский лидер выразил надежду на диалог с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, они с Путиным могут найти взаимопонимание, что ему показалось возможным в ходе их телефонного разговора.

Кроме того, Зеленский, в целом, позитивно оценил свое общение с российским лидером и назвал возвращение украинских моряков, задержанных в Керченском проливе в ноябре 2018 года, приоритетной задачей.

За несколько дней до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что первым шагом для нормализации отношений с Украиной могло бы стать освобождение главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.

По словам представителя Кремля, все действия, связанные с освобождением людей, будут только приветствоваться. «Ну, конечно же, возвращение Вышинского — это могло бы быть прекрасным первым шагом», — заявил Песков.

Еще в период предвыборной гонки Владимир Зеленский заявил, что собирается встретиться с президентом России Владимиром Путиным только после «возвращения» Украине Крыма и Донбасса. Такой вывод можно сделать из первых слов, которые Зеленский хотел сказать Путину при встрече — он заявлял, что начал бы встречу с требования «денежных компенсаций» к «уже состоявшемуся» возврату земель.

«Ну, наконец-то, вы вернули наши территории, сколько еще готовы компенсировать денег за то, что вы отобрали наши территории?» — говорил Зеленский.

В середине апреля в штабе Зеленского официально обозначили свое отношение к референдуму в Крыму. Представители штаба заявили, что не признают решение крымчан в 2014 году. В то же время сторонники кандидата отметили, что диалог с Москвой «неизбежен».

18 июля украинский президент Владимир Зеленский назвал единственное необходимое условие, после выполнения которого может быть восстановлен диалог с Россией. По его словам, нормализация отношений невозможна до возвращения арестованных в РФ украинских моряков. Он добавил, что уведомил об этом лидера России Владимира Путина в ходе телефонного разговора.

Зеленский назвал свое требование адекватным, реальным и выполнимым.

8 июля украинский лидер предложил Путину личную встречу при участии лидеров США, Британии, ФРГ и Франции. По словам Зеленского, встречу «с удовольствием примет в Минске» президент Белоруссии Александр Лукашенко. В Кремле заявили, что внимательно ознакомятся с предложением, поскольку предлагаемый новый формат требует изучения.

«Хочу обратиться к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо. Давайте обсудим, чей Крым и кого там нет в Донбассе», — сказал Зеленский.

Нельзя не отметить, что ранее председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Эртурул Апакан официально объявил, что Москва не является стороной конфликта между Киевом и самопровозглашенными ДНР и ЛНР, и в Донбассе российские Вооруженные силы не присутствуют.