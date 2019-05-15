Печоры не наши: Таллин отказался от претензий к Москве

Таллин открестился от заявления министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме о том, что Москва якобы до сих пор не вернула Таллину 5,2% территории республики — земли за Нарвой и город Печоры.

Глава правительства Эстонии Юри Ратас заявил, что Рига признает нынешнюю границу с Россией, передает ФАН.

«Конечно, Тартуский мирный договор очень важен для Эстонии. Но в то же время мы живем в 2019 году и должны понимать реальность и наши приоритеты сегодня», — пояснил премьер-министр.

Политик также добавил, что Эстония приступила к возведению заграждения на участке границы Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова Марта являются неприемлемыми и провокационными.

«Очевидно, что далеко не все в Эстонии заинтересованы в выстраивании нормального добрососедского диалога с нашей страной.

Наоборот, налицо стремление подпортить любой позитив, намечающийся в двусторонних отношениях», — приводит РИА «Новости» комментарий Захаровой.

Российский дипломат отметила, что «возможно, в Таллине еще царит неразбериха в связи с началом работы нового правительства, не улеглись предвыборные страсти, рассчитанные исключительно на внутреннее потребление».

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что Тартуский договор, на который ссылается Эстония, прекратил действовать 6 августа 1940 года в момент вхождения Эстонии в СССР.

«Для нас эта тема навсегда закрыта. Применительно к теме договоров о границе между Россией и Эстонией хотели бы подчеркнуть, что в их вступлении в силу заинтересованы оба государства», — подчеркнула Захарова.

Она также указала, что для ратификации договоров Таллину необходимо выполнить свою часть работы без каких-либо политических «довесков» и условий – и только такой формат сотрудничества позволит двигаться дальше в развитии российско-эстонских отношений.

Свое искомое заявление Март Хельме сделал неделю назад на пресс-конференции по итогам заседания правительства, когда журналисты напомнили ему о том, что запланировавшая поездку в Эстонию французский политик Марин Ле Пен признает Крым частью России.

В ответ на это

Хельме сказал, что мировому сообществу надлежит предъявить территориальные претензии России не только по Крыму, но и по Восточной Украине, Абхазии и Южной Осетии.

«Двойных стандартов быть не должно, до сих пор в руках России находится и 5,2% территории Эстонии. Россия не хочет нам ни возвращать эту территорию, ни давать за нее компенсацию, ни вообще обсуждать этот вопрос», — заявил глава эстонского правоохранительного ведомства.

В то же время он напомнил, что Япония «терпеливо ждет, когда ей удастся вернуть себе Курилы», так и Эстония готова ждать, когда вопрос территорий будет решен в плоскости международного права.

«Воевать с Россией мы не собираемся», — уточнил министр.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в ответ на это указал, что такое требование является некорректным с точки зрения взаимоотношений между Россией и Эстонией. Он отметил, что границы между двумя государствами закреплены соглашениями.

Кроме того, Эстония была долгое время частью СССР, который многое сделал для ее развития, подчеркнул депутат. Парламентарий также напомнил, что СССР освободил Эстонию от немецко-фашистских захватчиков.

«Поэтому я считаю, что это вообще некорректное заявление с точки зрения исторических взаимоотношений между нашими государствами», — заключил член нижней палаты российского парламента.

В диппредставительстве России в Эстонии выразили уверенность, что глава МВД выразил свое личное мнение. Это заявление не демонстрирует реальную позицию страны, подчеркнули в посольстве.

«Руководство Эстонии подчеркивает, что такие заявления не отражают официальную позицию, а являются личным мнением их авторов», — пояснили дипломаты.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров назвал территориальные запросы Эстонии «старой песней» и напомнил о том, что

политическую независимость прибалтийская страна получила благодаря России,

передает НСН.

«Это старая песня. Все вопросы по территориальной принадлежности закрыты и не обсуждаются. Только хочу напомнить, что Эстония приобрела свою государственность благодаря России. Думаю в этот день, 9 мая, надо сказать «спасибо» России за руку помощи, которую она в свое время протянула эстонскому народу», — заявил сенатор.

После присоединения Эстонии к СССР в 1940 году город Печоры первоначально оставался в пределах административных границ Эстонской ССР. В июле 1941 года Печоры были оккупированы нацистской Германией, и с декабря 1941 года в качестве окружного центра были включены в состав генерального комиссариата Эстония рейхскомиссариата Остланд.

Город был освобожден в августе 1944 года войсками 291-й стрелковой дивизии 116-го стрелкового корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта в ходе Тартуской операции. Указом президиума Верховного совета СССР от 23 августа 1944 года Печоры были переданы из Эстонской ССР в состав РСФСР и включены в одновременно образованную Псковскую область.